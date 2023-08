Sécurité alimentaire, le problème épineux de la capitale

Le Comité populaire municipal de Hanoï vient de créer quatre délégations intersectorielles de contrôle de la sécurité alimentaire dans le cadre du « Mois d’action pour la sécurité alimentaire 2023 ». Les délégations ont mené des contrôles pendant un mois, en mai 2023, sur le thème « Assurer la sécurité alimentaire dans la nouvelle conjoncture ».

Des points de contrôle ont surveillé la bonne mise en œuvre de la réglementation sur la sécurité alimentaire dans les établissements de production et de commercialisation alimentaires, particulièrement l’origine et la qualité alimentaires des produits. Ils ont transmis des cas de violation aux organes compétents.

La 2e délégation intersectorielle de Hanoï est venue le 15 avril travailler avec le comité populaire du district urbain de Soc Son, sur la mise en œuvre du « Mois d’action pour la sécurité alimentaire ».

La délégation intersectorielle de Hanoï à une séance de travail avec des foyers de production ou de commercialisation alimentaires

Ces dernières années, le Comité populaire du district a déployé de façon synchrone des mesures assurant la sécurité alimentaire, distribué des certificats reconnaissant que l’établissement répond aux critères de sécurité alimentaire, déployé des projets de maraîchage sûr et d’abattage concentré, renforcé la propagande en terme d’hygiène et de sécurité alimentaires dans l’élevage et la culture, la récolte, la conservation alimentaire, l’abattage, le transport, la commercialisation de la volaille.

Soc Son renforce le contrôle des établissements de commerce, de production, de traitement agricole et alimentaire, d’abattage, de commerce, de transport d’animaux et produits dérivés, de production et de commerce des produits vétérinaires, d’insecticides…. Ses efforts ont été récompensés, aucun cas d’intoxication alimentaire n’ayant été été enregistré depuis des années à Soc Son.

"Ces dernières années, plusieurs modèles d’assurance de la sécurité alimentaire ont été déployés efficacement dans le district de Soc Son, les activités d’inspection et de contrôle se réalisent régulièrement, contribuant à stopper et traiter les cas d’infraction à la sécurité alimentaire", s'est réjoui le vice-président du comité populaire du district Ho Viet Hung ./.