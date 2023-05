Secteur du pétrole et du gaz: lancement du Mois des ouvriers

Dans l'après-midi du 10 mai, dans la province de Ba Ria - Vung Tau au Sud, le Syndicat du secteur du pétrole et du gaz du Vietnam a organisé la cérémonie de lancement du Mois des ouvriers et du Mois d'action pour la sécurité et la santé au travail.



Lors de la cérémonie, il a également lancé un mouvement d’émulation pour encourager les employés à redoubler d’efforts pour dépasser les objectifs de 2023.

Cérémonie de lancement du Mois des ouvriers 2023. Photo: Petrovietnam



Les activités dans le cadre du Mois des travailleurs et du Mois d'action pour la sécurité et la santé au travail en 2023 seront largement organisées, de manière pratique et efficace, à tous les niveaux, contribuant à résoudre les préoccupations des travailleurs.



A cette occasion, le Syndicat du secteur du pétrole et du gaz a récompensé 33 individus ayant bien étudié et suivi la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh et 60 employés exemplaires. Il a en outre fait don d’une somme de 2 milliards de dollars aux travailleurs en difficultés.-VNA/VI