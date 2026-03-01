Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Secteur des sciences et technologies : près de 500.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires en janvier 2026

En janvier 2026, les recettes de l'ensemble du secteur des sciences et technologies ont atteint 464 116 milliards de dongs, soit une hausse de 23 % par rapport à la même période de l'année précédente. Selon les statistiques du ministère des Sciences et des Technologies, la contribution du secteur à la croissance du PIB en janvier était estimée à 124 065 milliards de dongs, soit une augmentation de 33,3 % par rapport à janvier 2025.
    

 

