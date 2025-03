Secrétaire général Tô Lâm: Mobiliser tous les acteurs économiques pour participer au développement socio-économique

Photo: VNA

Le 28 février, le Bureau du Comité central du Parti a publié les conclusions du secrétaire général Tô Lâm lors de sa séance de travail avec la Commission centrale des politiques et stratégies.



Dans l'après-midi du 24 février 2025, le secrétaire général Tô Lâm a présidé une séance de travail avec la Commission centrale des politiques et stratégies sur l'objectif de croissance fixé pour l'année 2025, qui doit atteindre au moins 8 %, afin de poser une base solide pour une croissance à deux chiffres dans les années à venir. La réunion a également porté sur les orientations relatives à la gestion des actifs et des monnaies numériques au Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a conclu qu'à court et à long termes, la priorité absolue est de mobiliser tous les acteurs économiques, toutes les entreprises et tous les citoyens pour participer au développement socio-économique, contribuant ainsi à la croissance et au progrès du pays. Toutes les institutions, mécanismes et politiques doivent être alignés sur cet objectif.



Pour promouvoir une croissance économique rapide et durable, il est essentiel de réformer et d'encourager simultanément l'offre et la demande, en tenant compte des réalités et du niveau de développement de l'économie vietnamienne. Il est nécessaire de poursuivre une réforme institutionnelle vigoureuse, d'améliorer le climat des affaires et de l'investissement, et de renforcer la confiance des entreprises et des citoyens. L'objectif en 2025 est de réduire d'au moins 30 % le temps de traitement des procédures administratives, de diminuer d'au moins 30 % les coûts d'exploitation et d'éliminer au moins 30 % des conditions commerciales inutiles. L'ambition est qu'en deux à trois ans, le climat d'investissement du Vietnam figure parmi les trois meilleurs de l'ASEAN.



Il est également crucial d'étudier et de mettre en place un cadre juridique spécifique permettant au système juridique vietnamien de suivre le rythme du développement de l'économie numérique, de l'innovation et de l'intégration internationale. Il est recommandé de proposer un cadre juridique particulier pour les zones économiques et technologiques spéciales.



En matière de politique foncière et de marché immobilier, il est primordial d'attirer les capitaux d'investissement. Une politique financière ouverte doit être mise en œuvre pour les modèles de centres financiers internationaux. L'étude de la mise en place d'un modèle de « port franc » pour faire du Vietnam un centre logistique majeur est nécessaire, tout comme le développement d'un « guichet unique national pour l'investissement » afin d'attirer davantage d'investisseurs étrangers.



Il est également crucial de promouvoir le développement des sciences et des technologies, ainsi que l'innovation, et de résoudre de manière définitive le problème de la pollution de l'air à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres grandes villes.



Des politiques doivent être mises en place pour attirer les talents dans les organismes, les unités et les entreprises publics. Par ailleurs, il est nécessaire d'améliorer les politiques afin de mieux faire face au vieillissement de la population.



Il est impératif d'accroître les investissements publics dans les infrastructures stratégiques et nationales, de promouvoir l'investissement privé et d'augmenter les exportations nettes. Une politique budgétaire expansionniste et une politique monétaire flexible, avec une expansion monétaire prudente, doivent être mises en œuvre.



Concernant la gestion des monnaies numériques, il est urgent de les encadrer en tant qu'actifs virtuels afin d'éviter les impacts négatifs sur l'économie et la société, tout en leur permettant de contribuer positivement à l'économie nationale. L'Assemblée nationale et les agences gouvernementales doivent rapidement institutionnaliser et concrétiser la réglementation dans ce domaine. Il est proposé d'appliquer un mécanisme de « bac à sable réglementaire » (sandbox) pour établir une « plateforme de transaction » dédiée à ces activités.- VNA/VI