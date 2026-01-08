Séance d’information sur le XIVᵉ Congrès national du Parti à l’intention des missions diplomatiques

Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, s'exprime lors de l'événement. Photo: ministère des Affaires étrangères

Dans l’après-midi du 7 janvier 2026, à Hanoï, sur autorisation du Comité central du Parti, Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, ainsi que Nguyen Thanh Binh, vice-président de la Commission centrale de l’Organisation, et Phan Xuan Thuy, vice-président de la Commission centrale de la Sensibilisation et de la Mobilisation des masses, ont conjointement présidé la séance d’information sur le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), destinée aux missions diplomatiques étrangères et aux organisations internationales au Vietnam.



Lors de cette séance, Le Hoai Trung a souligné que, dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides et complexes, mêlant opportunités et défis, le XIVᵉ Congrès national du Parti revêt une portée charnière et constitue un jalon particulièrement important dans le processus de développement du pays. Il s’agit d’une occasion majeure pour évaluer et dresser le bilan de 40 années de Renouveau ainsi que de cinq années de mise en œuvre de la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti (2021-2026), afin de définir les objectifs et orientations de développement global dans tous les domaines pour une nouvelle ère du Vietnam.



Le Hoai Trung a également mis en avant le thème du Congrès : « Sous la glorieuse bannière du Parti, unir les forces et les volontés afin de réaliser avec succès les objectifs de développement national à l’horizon 2030 ; affirmer l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance, et progresser résolument dans l’ère du progrès de la nation, pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la richesse, la prospérité, la civilisation, le bonheur, en avançant fermement vers le socialisme », lequel traduit un esprit d’encouragement, de mobilisation et d’orientation en vue de poursuivre de manière globale, cohérente et approfondie le processus de Renouveau, de réaliser avec succès les objectifs de développement national à l’horizon 2030, marquant le centenaire de la fondation du Parti (1930-2030), et d’œuvrer à la concrétisation de la vision à l’horizon 2045, à l’occasion du centenaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam (1945-2045).



S’agissant de la préparation des documents du Congrès, Le Hoai Trung a indiqué que leur élaboration connaît une innovation fondamentale, le Rapport politique intégrant pour la première fois le contenu de trois documents : le Rapport politique, le Rapport socio-économique et le Rapport sur l’édification du Parti. Les documents ont été préparés avec rigueur et minutie, et ont fait l’objet d’une large consultation au sein de l’ensemble du Parti et de la population, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.



Concernant le travail en matière de personnel, il a affirmé que cette mission d’une importance particulière est menée avec rigueur, prudence, précision et constitue une condition préalable essentielle pour transformer la vision et les aspirations en résultats concrets.



À cette occasion, Le Hoai Trung a informé des résultats marquants du mandat du XIIIᵉ Congrès du Parti et de 40 ans de Renouveau. La croissance économique sur la période 2021-2025 a atteint en moyenne 6,3 % par an, plaçant le pays parmi les économies à forte croissance de la région et du monde ; la croissance économique est désormais davantage étroitement liée à la garantie du progrès et de la justice sociale. La défense et la sécurité nationales ont été continuellement consolidées et renforcées ; les relations extérieures et l’intégration internationale ont été portées à un niveau supérieur. Les travaux d’édification et de rectification du Parti ont enregistré de nombreux résultats d’une importance majeure ; la réforme visant à réorganiser l’appareil organisationnel du système politique dans un esprit de rationalisation, de compacité, de solidité, d’efficacité et d’efficience a permis d’obtenir des résultats à caractère véritablement décisif.



Il a précisé que, pour le prochain mandat, les projets de Rapport politique et de Programme d’action de mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti définissent, dans la nouvelle phase, trois percées stratégiques et six missions clés, afin de permettre au pays de progresser résolument dans une nouvelle ère de développement.



Concernant la ligne directrice en matière de politique étrangère dans les documents du Congrès, le ministre Le Hoai Trung a souligné que le Vietnam poursuit de manière constante une politique d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, en garantissant au plus haut niveau les intérêts nationaux, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, dans un esprit de coopération égalitaire et mutuellement bénéfique, et qu’il est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, participe de manière proactive et responsable à la résolution des questions communes aux niveaux régional et international.



Selon Le Hoai Trung, les préparatifs organisationnels ont été menés avec soin, garantissant la sécurité et la sûreté conformément aux règlements du Parti, et que le Vietnam est pleinement prêt à accueillir le XIVᵉ Congrès national du Parti, qui se tiendra du 19 au 25 janvier 2026. Il a respectueusement transmis l’invitation aux représentants des missions diplomatiques étrangères et des organisations internationales au Vietnam à assister à la séance d’ouverture et à la séance de clôture du Congrès.

Panorama de l'événement. Photo: ministère des Affaires étrangères

Lors de la séance d’information, de nombreux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques ont partagé leurs points de vue, saluant les réalisations du Vietnam ces dernières années et exprimant leurs attentes quant aux orientations de développement du pays pour la période à venir.



L’ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Earthavanh, a estimé que le XIVᵉ Congrès national du PCV marquera un nouveau jalon dans la trajectoire de développement du Vietnam après 40 années de Renouveau, et constituera un événement politique majeur non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour les amis internationaux, les pays voisins et les partenaires stratégiques du pays. Selon lui, les réalisations obtenues par le Vietnam confirment de plus en plus clairement la capacité de direction avisée du PCV ainsi que la solidarité et la cohésion de l’ensemble de la nation vietnamienne. Le XIVᵉ Congrès national du PCV définira des orientations globales, servant de fondement pour permettre au Vietnam d’entrer dans une nouvelle phase de développement plus durable et plus fructueuse, tandis que les relations Vietnam–Laos continueront d’être renforcées, dans l’intérêt des peuples des deux pays et au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région et dans le monde.



L’ambassadeur de Palestine au Vietnam, chef du corps diplomatique étranger au Vietnam, Saadi Salama, s’est dit convaincu que le XIVᵉ Congrès national du PCV adoptera des décisions majeures, plaçant les intérêts du peuple vietnamien — l’autonomie, l’indépendance et la résilience - au cœur du développement national, favorisant la coopération et contribuant à une paix durable, tant au niveau régional que mondial.

La coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, prend la parole lors de l'événement. Photo: ministère des Affaires étrangères

La coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a souligné que l’expérience du Vietnam est source d’inspiration non seulement par les chiffres, mais aussi par la détermination à assurer la croissance, la mise en œuvre de politiques concrètes et pragmatiques, l’approche plaçant l’être humain au centre du développement, ainsi que le renforcement des institutions.



À l’issue de la séance d’information, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a exprimé sa profonde gratitude pour l’accompagnement et la coopération étroite des pays partenaires et des organisations internationales dans le processus de construction et de développement du Vietnam, tout en souhaitant continuer de bénéficier du soutien et de l’appui de la communauté internationale dans la nouvelle ère de développement du pays.-VNA/VI