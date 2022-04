SEA Games : la cérémonie de départ de la délégation vietnamienne prévue le 28 avril

La cérémonie de départ de la délégation sportive vietnamienne pour assister aux 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (31 es SEA Games) devrait avoir lieu le 28 avril à Hanoï où toute la délégation recevra officiellement la tâche attribuée par le gouvernement.

Tran Duc Phan, directeur général adjoint chargé du Département général de l’éducation physique et des sports, chef de la délégation sportive du Vietnam pour assister aux 31es Jeux SEA, a annoncé que les préparatifs pour la cérémonie de départ étaient accélérés.

Selon la liste d'inscription préliminaire, la délégation vietnamienne participant aux 31es SEA Games comprend 1.359 membres, dont un chef de délégation, deux chefs adjoints, 965 athlètes (534 hommes, 431 femmes), 26 personnels médicaux...

Le nombre d'athlètes de la délégation sportive vietnamienne a été fixé et enregistré auprès du comité d'organisation. Toutes les 11 délégations sportives présentes aux 31 es SEA Games finaliseront leur liste officielle lors d’une réunion concernée qui se tiendra du 1er au 6 mai à Hanoï.

Participant à tous les 40 épreuves des 31es SEA Games, la délégation vietnamienne ambitionne d'être en tête du classement avec140 médailles d'or.

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est un des événements sportifs les plus importants de la région, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai au Vietnam.

Les compétitions se dérouleront à Hanoï et dans les provinces voisines de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh et Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games.