SEA Games-Foot fém: le Vietnam montre sa force de caractère et file en finale

L’équipe féminine vietnamienne de football a dominé vendredie 12 mai le Cambodge, pays hôte, sur le score de 4 à 0, obtenant un billet pour la finale du football féminin des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32).

Van Su (21) et ses coéquipières fêtent leur victoire. Photo : VNA

À la 4e minute du match, Pham Hai Yên a eu l’occasion d’ouvrir le score mais le ballon a heurté le poteau après son tir. À la 20e minute, Ngan Thi Van Su a dirigé le ballon dans le but, ouvrant le premier but pour le Vietnam. Dix minutes plus tard, Pham Hai Yên a doublé la mise pour le Vietnam.Le Vietnam a obtenu un penalty après que Thai Thi Thao ait été victime d’une faute à l’intérieur de la surface de réparation, transformé sans anicroche par Trân Thi Thuy Trang, portant le score à 3-0. La première mi-temps s’est terminée avec le Vietnam menant le Cambodge par trois buts.En deuxième mi-temps, le Vietnam a obtenu un penalty après qu’une joueuse cambodgienne ait laissé le ballon toucher sa main dans la surface de réparation. Huynh Nhu a scellé le score (4-0) d’un match intense.En finale des SEA Games de football féminin, l’équipe vietnamienne affrontera le Myanmar qui a battu la Thaïlande lors d’un match également disputé le 12 mai. – VNA/VI