SEA Games 33 : le Vietnam rafle plus d’or en natation et en pétanque

Le Vietnam a décroché deux nouvelles médailles d’or lors de la session du soir, mercredi, première journée de compétition des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande.



Le nageur vietnamien Trân Hung Nguyên a remporté le 200 m quatre nages individuel messieurs, conservant son titre avec un temps de 2 min 03 s 11.



Il s’agit de sa quatrième médaille d’or consécutive dans cette épreuve et de sa dixième médaille d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est depuis ses débuts en 2019.



« J’ai trouvé la clé de la victoire. Maintenir un rythme régulier, rester concentré et avoir confiance en moi m’ont permis de réussir aujourd’hui », a déclaré Trân Hung Nguyên.



Le Philippin Gian Christopher San a remporté l’argent, tandis que son compatriote vietnamien Nguyên Quang Thuân a décroché le bronze.



Dans la finale du 200 m papillon féminin, disputée juste après, la Vietnamienne Vo Thi My Tiên a décroché la médaille d’argent en 2 min 12 s 10, devançant de peu la Thaïlandaise Kamonchanok Kwanmuang, qui a remporté l’or en 2 min 11 s 78.



Quatre jeunes nageuses vietnamiennes ont remporté le bronze au relais 4 x 100 m nage libre féminin, déclenchant l’enthousiasme de leur entraîneur dans les tribunes. Il s’agissait de la toute première médaille du Vietnam dans cette épreuve.

Le Vietnamien Nguyên Van Dung sur la plus haute marche du podium de pétanque aux SEA Games 33. Photo : VNA

Quelques minutes plus tard, Nguyên Van Dung a offert la première médaille d’or à l’équipe vietnamienne de pétanque. Le tireur de 51 ans a vaincu l’Indonésien Satria Topan à l’épreuve de tir masculin, remportant ainsi sa première médaille d’or après trois Jeux. Il avait auparavant décroché l’argent lors de la 31e édition et le bronze lors de la 32e édition.



« Nous avions préparé cette catégorie avec soin, et Dung a réussi. C’est une victoire très émouvante pour lui comme pour toute l’équipe », a déclaré l’entraîneur Dang Xuân Vui. « La tactique est essentielle au succès, mais nous saluons la détermination et la technique de Dung lors de ce match décisif. »



L’équipe vietnamienne de pétanque a également remporté trois médailles de bronze en individuel, grâce aux excellentes performances de Thai Thi Hông Thoa, Nguyên Thi Hiên et Huynh Công Tâm.



Le Vietnam a remporté quatre médailles d’or, trois d’argent et dix de bronze, se classant provisoirement deuxième au tableau des médailles.



La Thaïlande domine le classement avec 13 médailles d’or. Singapour est troisième avec trois médailles. – VNA/VI