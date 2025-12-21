SEA Games 33 : le Vietnam décroche sa 87ᵉ médaille d’or

Lors de la matinée du 20 décembre, dernière journée de compétition des SEA Games 33, l’équipe vietnamienne de natation a une nouvelle fois marqué les esprits en remportant la 87ᵉ médaille d’or de la délégation vietnamienne, dans l’épreuve du relais mixte 4 × 1 500 m en eau libre.

Le quatuor composé de Nguyen Huy Hoang, Vo Thi My Tien, Nguyen Kha Nhi et Mai Tran Tuan Anh a livré une prestation pleine de combativité, faisant preuve d’une parfaite coordination et d’un respect rigoureux de la stratégie établie, pour franchir la ligne d’arrivée en tête avec un temps de 1h12’18”.

Cette médaille d’or confirme non seulement la montée en puissance de la natation en eau libre vietnamienne sur la scène régionale, mais témoigne également de la profondeur de l’effectif et de la préparation méthodique de l’équipe nationale aux SEA Games 33. - VNA/VI