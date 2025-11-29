SEA Games 33 : Le Premier ministre fixe les objectifs de la délégation sportive vietnamienne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la cérémonie de départ de la délégation sportive vietnamienne. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, a présidé ce jeudi après-midi à Hanoï la cérémonie de départ de la délégation sportive vietnamienne pour les 33e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), qui se tiendront en Thaïlande. Il a assigné à la délégation la double mission de réaliser d'excellentes performances et de véhiculer l'image d'un Vietnam uni, amical et ambitieux. Le Premier ministre Pham Minh Chinh, a présidé ce jeudi après-midi à Hanoï la cérémonie de départ de la délégation sportive vietnamienne pour les 33e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), qui se tiendront en Thaïlande. Il a assigné à la délégation la double mission de réaliser d'excellentes performances et de véhiculer l'image d'un Vietnam uni, amical et ambitieux.

Forte de plus de 1.100 membres, dont 841 athlètes, la délégation vietnamienne participera à 47 disciplines sur les 66 au programme des Jeux. L'objectif national est de décrocher entre 91 et 110 médailles d'or afin de maintenir la position du Vietnam dans le groupe de tête du classement général des nations.

Lors de la cérémonie, les représentants des athlètes ont exprimé leur esprit de « confiance, discipline et professionnalisme » et leur détermination à concourir dans le plus grand événement sportif régional, faisant preuve de l'esprit de solidarité et de la tradition de combat tenace du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet le drapeau national à la délégation sportive vietnamienne. Photo: VNA

Dans son discours de motivation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les SEA Games étaient non seulement la plus grande arène sportive de la région, mais aussi une fête commune qui renforcait l'amitié traditionnelle au sein de l'ASEAN.

Il a exhorté les athlètes, les entraîneurs et les experts à se préparer à un double défi : atteindre les plus hauts niveaux de performance sportive et porter la mission de représenter un Vietnam en pleine rénovation, pacifique et discipliné.

Le Premier ministre a délivré trois messages clés selon lesquels chaque membre doit concourir « au maximum de ses capacités, en se surpassant », en abordant chaque épreuve comme une finale, avec l'ambition de battre ses propres records et, si possible, ceux de la région.

Il a insisté sur l'importance du fair-play et du respect total des adversaires, des arbitres et du public. Chaque membre est appelé à être un « ambassadeur culturel » pour diffuser l'image du peuple vietnamien compatissant, sage et civilisé.

L'accent a été mis sur la nécessité d'une discipline stricte, de la cohésion au sein de la délégation et du respect des règlements internationaux.

Saluant la préparation minutieuse de l'équipe, le chef du gouvernement a conclu en exprimant sa pleine confiance dans le fait que la délégation fera preuve de « l'esprit, de la bravoure et du courage du Vietnam » pour remporter la victoire et faire flotter haut le drapeau national, source de motivation pour l'ensemble de la nation.

La délégation a également remis un fonds de soutien aux sinistrés des inondations qui ont frappé le Centre et les Hauts Plateaux, un geste salué par le Premier ministre comme la manifestation de la solidarité et de la tradition vietnamienne face à l'adversité. -VNA/VI