SEA Games 32 : le Vietnam remporte quatre médailles d’or supplémentaires

Le Vietnam a remporté lundi quatre médailles d'or supplémentaires en lutte, en sepak takraw et en escrime lors des 32es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (

SEA Games 32

) en cours au Cambodge.

Cet après-midi du 15 mai, la lutteuse Dang Thi Linh a décroché l'or dans la catégorie des moins de 76 kg. Sa coéquipière Lai Dieu Thuong a remporté l’or dans la catégorie des moins de 68 kg.

Plus tôt, le Vietnam a remporté une médaille d’or en sepak takraw féminin et une autre en escrime.

Ces quatre médailles ont porté à 111 le nombre total de médailles d'or obtenues à ce jour par la délégation vietnamienne lors de cet événement sportif régional.

Avec comme slogan "Sports - Vivre en paix", les SEA Games 32 se déroulent du 5 au 17 mai dans cinq localités cambodgiennes : Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot et Kep.

La délégation vietnamienne, comprenant plus d'un millier de membres dont plus de 700 sportifs, est la plus grande jamais enregistrée pour un événement sportif à l'étranger. Les sportifs vietnamiens concourent dans 30 disciplines et visent de 90 à 120 médailles d'or pour finir dans le top 3 du classement par nations. -VNA/VI