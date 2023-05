SEA Games 32 : le Vietnam obtient plus de médailles d'or le 8 mai

Le Vietnam a remporté le 8 mai sa première médaille d'or en gymnastique artistique aux 32es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32).

Six gymnastes - Van Vi Luong, Nguyen Van Khanh Phong, Le Thanh Tung, Dinh Phuong Thanh, Trinh Hai Khang et Dang Ngoc Xuan Thien - ont obtenu l'or en finale du concours multiple par équipes (All Around Final) avec 313 points.

Dans la finale du concours multiple individuel, le Vietnamien Le Thanh Tung a remporté une médaille d'argent. Son coéquipier Dinh Phuong Thanh a obtenu une médaille de bronze.

Le gymnaste vietnamien Dinh Phuong Thanh obtient une médaille de bronze. Photo: VNA

Le même jour, en natation, la Vietnamienne Tran Thi Nhi Yen a remporté l'argent au 200 mètres féminin avec un temps de 23 secondes et 54. Cette réalisation est remarquable pour Tran Thi Nhi Yen, sachant que le Vietnam n'avait pas participé à cette épreuve lors des SEA Games 31.

Au 200 mètres masculin, Ngan Ngoc Nghia a décroché l'argent.

Dans l'art martial traditionnel cambodgien Kun Bokator, la Vietnamienne Nguyen Thi Thanh Tien a battu son adversaire philippine avec un "point d'or" (Golden Point), remportant ainsi l'or dans l'épreuve de combat féminin de moins de 50 kg.

Les boxeuses vietnamiennes Pham Thi Phuong et Nguyen Thi Tuyet Mai ont également obtenu l'or respectivement dans les épreuves de combat féminin de moins de 45 kg et de moins de 55 kg.

Pham Thi Phuong obtient l’or dans l'épreuve de combat féminin de moins de 45 kg dans l'art martial traditionnel cambodgien Kun Bokator. Photo: VNA

Dans le Vovinam - arts martiaux vietnamiens traditionnels -, la boxeuse Bui Thi Thao Ngan a remporté l'or dans la catégorie des moins de 65 kg. Avec cette nouvelle performance, l'équipe vietnamienne de Vovinam a remporté à ce jour quatre médailles d'or, cinq d'argent et une de bronze lors de ce tournoi régional.

Toujours lundi après-midi, l'athlète Nguyen Thi Oanh a conforté sa première place régionale au 5.000 mètres féminin.

L’athlète Luong Duc Phuoc, lui, n'a pas pu défendre sa médaille d'or du 1.500 mètres masculin et a remporté l'argent.

Toujours le 8 mai, le nageur vietnamien Tran Hung Nguyen a décroché la médaille d'or en 400 mètres quatre nages individuel hommes. Son coéquipier Nguyen Quang Thuan a occupé la deuxième place et a remporté la médaille d'argent.

Dans l'épreuve de 100 m nage libre femmes, la Vietnamienne Nguyen Thuy Hien a remporté le bronze.

En pétanque, les Vietnamiens Danh Sa Phanl et Ngo Ron ont décroché une médaille de bronze en double masculin. -VNA/VI