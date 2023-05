SEA Games 32 : le Vietnam continue à remporter des médailles d’or et d’argent

Dans l'après-midi du 10 mai, les équipes de l'athlétisme et de Kun Khmer du Vietnam ont continué à remporter des médailles d'or, dans le cadre des SEA Games 32 en cours au Cambodge.



L'athlète Huynh Thi My Tien a terminé première du 100 m haies avec un temps de 13,50 secondes, remportant l'or. Sa coéquipière, l'athlète Bui Thi Nguyen, a remporté l'argent avec un temps de 13,52 secondes.



Ayant battu Samnang Sam du Cambodge dans le Kun Khmer féminin de 60 kg, la boxeuse Bang Thi Mai a aussi remporté l'or. Il s'agit de la troisième médaille d'or pour l'équipe de Kun Khmer du Vietnam au SEA Games 32. Les deux autres ont été auparavant attribuées à Ta Thi Kim Yen et Huynh Ha Huu Hieu.

La boxeuse vietnamienne Bang Thi Mai. Photo : VNA





Toujours dans cette épreuve, le boxeur Le Cong Nghi a été battu par l'adversaire cambodgien, Khlaneang Kham, acceptant la médaille d'argent. Le boxeur Nguyen Chau Dat a clôturé la journée de compétition de l'équipe de Kun Khmer du Vietnam avec une médaille d'argent dans la catégorie masculine de 67 kg.



A Pencak Silat, le boxeur Nguyen Duy Tien a excellemment battu le boxeur singapourien 46-43 dans la catégorie masculin de 80 kg, remportant la médaille d'or.



