SEA Games 32: le Vietnam a gagné 107 médailles d’or

Lors de la journée de compétition du 14 mai, la délégation sportive vietnamienne a gagné 20 médailles d'or supplémentaires, portant à 107 ses médailles d'or aux 32es SEA Games en cours au Cambodge.

L'équipe vietnamienne de plongée. Photo: VNA



Le Vietnam a décroché ses nouvelles médailles d'or en plongée, aérobic, escrime, course de bateau traditionnelle, judo, Kali Arnis Eskrima, haltérophilie, tennis de table, échecs, lutte, taekwondo.

Dinh Anh Hoang et Trân Mai Ngoc raflent la médaille d'or dans l'épreuve de double mixte du tennis de table. photo: VNA



Avec ces performances, la délégation vietnamienne reste donc en tête du classement par nations, avec 107 médailles d’or, 90 d’argent et 95 de bronze.



Avec comme slogan "Sports - Vivre en paix", les SEA Games 32 se déroulent du 5 au 17 mai dans la capitale Phnom Penh du Cambodge et dans quatre autres localités cambodgiennes : Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot et Kep.



La délégation vietnamienne comprend plus de 1.000 membres dont plus de 700 sportifs. C'est le plus grand nombre de membres jamais enregistré d’une délégation sportive vietnamienne à un événement à l'étranger.



Les sportifs vietnamiens concourent dans 30 disciplines et visent de 90 à 120 médailles d'or pour finir dans le top 3 du classement par nations. - VNA/VI