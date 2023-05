SEA Games 32 : la délégation sportive du Vietnam dépasse les 120 médailles d'or

Au dixième jour des compétitions aux 32èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (

SEA Games

32), qui se déroulent actuellement au Cambodge, la délégation sportive du Vietnam consolide le 15 mai sa première place sur le palmarès des médailles par nations avec 124 médailles d'or devançant la Thaïlande (94 médailles d’or) et l’Indonésie (74 médailles d’or).

Les 17 médailles d’or raflées par les sportifs vietnamiens le 15 mai sont notamment Pham Dang Quang et Bac Thi Khiem (taekwondo) ; Vu Thi Thanh Binh (combat au bâton), Nguyen Thi Hang Nga et Le Thi Nhi (kickboxing) ; Nguyên Nhac Nhu An, Nguyên Thi Thanh Thuy, Hoàng Thi Tinh et Lê Anh Tài (judo), Dang Thi Linh, Lai Diêu Thuong, Nguyên Thi Xuan, Tran Anh Tuyet, Nguyen Thi My Trang et Nguyen Thi My Hanh (lutte),

Auparavant, les sportifs vietnamiens d’échecs Dang Cuu Tung Lan et Nguyên Quang Nhât ont décroché deux médailles d’or pour la délégation vietnamienne.

Au total, l'équipe d'échecs du pays a dépassé l'objectif fixé en remportant deux médailles d'or, deux d'argent et une de bronze. -VNA/VI