SEA Games 32 : l'équipe féminine de basketball 3x3 du Vietnam remporte une médaille d'or historique

Cette victoire est également considérée comme une compensation pour la défaite malheureuse de l'équipe en finale des SEA Games 31, lorsque les joueuses vietnamiennes avaient perdu 19-21 contre la Thaïlande sur leur terrain.Le même jour, l'athlète vietnamien Pham Tien San a également défendu avec succès sa médaille d'or en duathlon. Il a dépassé ses rivaux dans le duathlon qui consiste en trois épreuves : 10km de course à pied, 40km de cyclisme et 5km de course à pied.

En même temps, la karaté ka vietnamienne Hoang Thi My Tam a battu son adversaire indonésienne 4-3 en finale féminine de kumité dans la catégorie des moins de 55 kg. C'est la troisième médaille d'or du Vietnam en karaté à ces SEA Games 32.À ce jour, le Vietnam occupe la troisième place du classement provisoire par nations, avec douze médailles d'or, tandis que le pays hôte occupe la première place et l'Indonésie la deuxième.

La karatéka vietnamienne Dinh Thi Huong remporte la victoire en finale dans la catégorie des moins de 68 kg, décrochant la quatrième médaille d'or du Vietnam en karaté. Photo: VNA