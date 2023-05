SEA Games 32 : l'équipe de karaté du Vietnam remporte six médaille d'or

Aux 32èmes Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32) en cours au Cambodge, l'équipe vietnamienne de karaté a remporté lundi après-midi 8 mai à Phnom Penh une autre médaille d'or après la finale palpitante de l'épreuve par équipe féminine de kumité devant son adversaire philippin.

Les karatékas vietnamiens ont gagné une médaille d’or supplémentaire dans l'épreuve par équipe masculine de kumité devant leurs adversaires malaisiens lors de la finale.

Ainsi, l'équipe de karaté du Vietnam a terminé les compétitions des SEA Games 32 avec 6 médailles d'or, soit le double de l'objectif fixé avant l'ouverture des Jeux.

Au billard, Phung Kiên Tuong a décroché le bronze dans l’épreuve de carambole trois bandes.

Avec pour slogan "Sports - Vivre en paix", les SEA Games 32 se déroulent du 5 au 17 mai dans la capitale Phnom Penh et dans quatre autres localités cambodgiennes que sont Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot et Kep.

La délégation vietnamienne comprend plus d'un millier de membres, dont plus de 700 compétiteurs. C'est le plus grand nombre de membres jamais enregistré pour une délégation sportive vietnamienne à un événement à l'étranger. Les sportifs vietnamiens concourent dans 30 disciplines et visent de 90 à 120 médailles d'or pour finir dans le top 3 du classement par nations. -VNA/VI