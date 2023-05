SEA Games 32 - football féminin : le Vietnam décroche l'or pour la quatrième fois consécutive

À la 2e minute, sur un coup franc précoce près de la surface, la Vietnamienne Nguyen Thi Tuyet Dung a décidé de faire un centre à l'intérieur de la surface, qui a trouvé la capitaine Huynh Nhu, mais elle a terminé au-dessus de la barre.



À la 12e minute, une passe lissée a mis Tuyet Dung dans une position confortable pour la passer à Huynh Nhu, qui l'a rapidement tapée dans le filet vide. La gardienne du Myanmar Mya Nyein a commis une erreur dans ce jeu en quittant le but au mauvais moment.



Le Myanmar a répondu juste après avoir concédé. D'un coup franc sur la gauche, Mon Myint a tenté de l'enrouler et le ballon a touché la barre.



À la 21e minute, la gardienne birmane Mya Nyein n'a pas pu bloquer le coup franc de Tran Thi Thuy Nga, qui a trouvé la tête de Nguyen Thi Bich Thuy. Mais Nguyen Thi Bich Thuy a semblé prise au dépourvu dans ce jeu et sa tête n'a pas pu atteindre le cadre.



À la 33e minute, la Vietnamienne Huynh Nhu est entrée dans la surface alors qu'il était pressé par un défenseur birman mais a tout de même réussi à tirer, même s'il manquait de puissance pour faire la différence.



La première mi-temps a eu quatre minutes supplémentaires et s'est terminée avec le Vietnam menant 1-0.

Entrant dans la seconde mi-temps, le Myanmar a avancé juste après le coup de sifflet à la recherche d'un égaliseur.



À la 50e minute, Bich Thuy a reçu le ballon sur le flanc gauche avec beaucoup d'espace, mais au lieu de faire une passe pour sa coéquipière à l'intérieur de la surface, elle a choisi de dribbler et de tirer, ce qui n'a causé aucun problème à la gardienne du Myanmar.



A la 63e minute, après un bon dégagement de Hoang Thi Loan, Phyu Win récupère le ballon et termine à 30 m. Le tir est allé trop loin et il a montré la lutte du Myanmar pour trouver un chemin dans la boîte du Vietnam.



À la 75e minute, la remplaçante Thanh Nha a réalisé un excellent jeu alors qu'elle sprintait sur le flanc droit avant de prendre avec confiance un jeton sur la tête du gardien Mya Nyein depuis l'extérieur de la surface et de marquer un banger pour le Vietnam.



À la 84e minute, la Vietnamienne Tuyet Dung a reçu le ballon dans la surface et l'a passé à Hai Yen pour le retour. Le tir de Hai Yen est passé à côté.



Cinq minutes ont été ajoutées à la seconde mi-temps. Dans la première minute supplémentaire, Hai Yen a couru sur le flanc droit et a tenté de marquer comme Thanh Nha avec un jeton sur le gardien, mais il est allé haut. Le match s'est terminé par 2-0 pour le Vietnam.



Avec cette victoire, le Vietnam a remporté la médaille d'or du football féminin des SEA Games pour la quatrième fois consécutive.



Le 15 mai a également marqué une autre journée réussie de la délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 32, ses athlètes ayant remporté jusqu'à 17 médailles d'or, aidant le pays à conserver sa première place au classement des médailles.



À la fin du 15 mai, le Vietnam avait remporté 322 médailles, dont 124 d'or, 100 d'argent et 98 de bronze, laissant la Thaïlande loin derrière avec 94 d'or, 76 d'argent et 93 de bronze.- VNA/VI