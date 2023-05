SEA Games 32 : Duong Thuy Vi remporte une médaille d'or en wushu

Photo: VNA

En cyclisme, la Vietnamienne Nguyen Thi That a remporté une médaille d'argent.En billards, la délégation sportive vietnamienne aura certainement le 11 mai des médailles d’or et d’argent, car les Vietnamiens Nguyen Tran Thanh Tu et Nguyen Duc Anh Chien se rencontreront lors de la finale de l’épreuve de carambole masculin à 3 bandes. La finale entre ces deux joueurs vietnamiens aura lieu à 18h00 le 11 mai. -VNA/VI