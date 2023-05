SEA Games 32: deuxième victoire de l’équipe du footbal féminin du Vietnam

Samedi 6 mai, aux 32e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32), en cours au Cambodge, l’équipe du football féminin du Vietnam a battu celle du Myanmar au score de 3 à 1.

L’équipe du football féminin du Vietnam. Photo : VNA

Avec cette victoire dans le cadre des deuxièmes matchs éliminatoires, les Vietnamiennes continuent d’occuper la première place de la poule A avec six points, après deux matchs victorieux.

Le même jour, les basketteuses vietnamiennes ont battu leurs rivales philippines avec un score de 21-19 dans la catégorie basket-ball 3x3.

Thao My, Thao Vy et Tieu Duy ont réalisé une performance impressionnante dans ce match acharné.

Photo : VNAh

La poursuite tendue s'est déroulée jusqu'à la dernière minute, rendant les fans des deux équipes très nerveux.

La compétition de basket-ball 3x3 se déroulera jusqu'au 7 mai au stade national Morodok Techo de Phnom Penh, au Cambodge.

Huit pays, à savoir le Vietnam, l'Indonésie, le Laos, les Philippines, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et le Cambodge, participent à la catégorie basketball 3x3 aux SEA Games 32.

Les Jeux ont officiellement commencé le 5 mai et se termineront le 17 mai dans la capitale du Cambodge et dans quatre autres localités, avec plus de 12.400 athlètes, entraîneurs, officiels, membres du personnel et bénévoles prêts à participer.

L'équipe vietnamienne compte 1.003 membres, dont 702 athlètes en compétition dans 31 sports. Ils visent à remporter entre 90 et 120 médailles d'or pour une place dans les trois premiers.- VNA/VI