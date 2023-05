SEA Games 32 : belle performance de la sélection de football féminine du Vietnam

La sélection de football féminine du Vietnam a commencé sa défense du titre des SEA Games (les 32e Jeux d'Asie du Sud-Est) avec une victoire 3-0 contre la Malaisie le 3 mai à Phnom Penh (Cambodge) dans le cadre du premier match de la poule A.

Les femmes en rouge, grandess favories, ont pris un excellent départ. La première mi-temps s'est terminée avec une large avance de 3-0. Les buts ont été marqués par Hai Yên, Bich Thuy et Huynh Nhu. Les luttes se sont poursuivies pour le Vietnam en seconde période et la chance n'étaient pas de son côté.



Avec ce résultat, le Vietnam occupe actuellement la première place de la poule A comprenant aussi la Malaisie, le Myanmar et les Philippines.

Le Vietnam jouera son deuxième match de la phase de groupe contre le Myanmar le 6 mai et son troisième match contre les Philippines le 9 mai.

Plus de 1.000 membres dont plus de 700 sportifs de la délégation vietnamienne aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) au Cambodge.



C'est le plus grand nombre de membres jamais enregistré d’une délégation sportive vietnamienne à un événement à l'étranger. La délégation vietnamienne aux SEA Games 32 est dirigée par Dang Ha Viet, directeur général de l’Administration des sports du Vietnam.



Les sportifs vietnamiens concourront dans 30 disciplines et visent à remporter de 90 à 120 médailles d'or à cet événement sportif régional pour figurer dans le top 3 du classement final.

Sous le slogan "Sports - Vivre en paix", les SEA Games 32 se dérouleront du 5 au 17 mai dans la capitale Phnom Penh et dans quatre autres localités que sont Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot et Kep. - VNA/VI