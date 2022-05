SEA Games 31-Tir : le Vietnam s’offre cinq médailles d’or

La tireuse vietnamienne Phi Thanh Thao a remporté le 50 m féminin 3 positions au fusil vendredi 20 mai, obtenant la cinquième médaille d’or pour l’équipe de tir vietnamienne aux SEA Games 31 en cours.

De gauche à droite, Plengsaengthong Ratchadaporn (Thaïlande, médaille d’argent), Phi Thanh Thao (Vietnam, médaille d’or), Veloso Martina Lindsay P (Singapour, médaille de bronze) en pistolet à air comprimé à 10 m. Photo : VNA

Phi Thanh Thao a marqué 451,1 points, suivie par la Thaïlandaise Plengsaengthong Ratchadaporn avec 444,0 points et la Singapourienne Veloso Martina Lindsay avec 435,0 points.Trinh Thu Vinh a marqué 214,1 points au pistolet à air comprimé féminin à 10 m pour remporter une médaille de bronze. L’or est allé à la Malaisienne Mohd Arifin avec 220,3 points et l’argent à la Thaïlandaise Prucksakorn avec 219,0 points.Phi Thanh Thao, Trinh Thu Vinh et leur coéquipière Bui Thuy Thu Thuy ont également décroché une médaille d’argent dans l’épreuve féminine du pistolet à air comprimé à 10 m avec un score combiné de 1.695 points. Singapour a remporté l’or tandis que la Thaïlande a obtenu le bronze.Le Vietnam s’est jusqu’à présent offert cinq médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze en tir, et vise à remporter jusqu’à sept médailles d’or lors du plus grand événement sportifs régional. – VNA/VI