SEA Games 31 : remise de l’Ordre du travail aux meilleurs sportifs vietnamiens

Le président Nguyen Xuan Phuc a signé le 31 mai une décision sur la remise de l’Ordre du travail aux sportifs ayant réalisé d’excellentes performances aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Plus précisément, le président Nguyen Xuan Phuc a décidé d’attribuer quatre Ordres du travail de deuxième classe au nageur Nguyen Huy Hoang qui a remporté 5 médailles d'or et battu deux records aux SEA Games 31; au nageur Tran Hung Nguyen, 4 médailles d'or et deux records des SEA Games 31, à Nguyen Thi Huong avec 5 médailles d'or en canoë-kayak, à l’athlète Nguyen Thi Oanh avec 3 médailles d'or et un record des SEA Games.

Le président Nguyen Xuan Phuc a également décidé de décerner l’Ordre du travail de troisième classe à 19 individus et deux collectifs que sont l'équipe masculine de football des moins de 23 ans (U23) et l'équipe nationale de football féminin, qui ont toutes deux remporté la médaille d'or. Les 19 individus sont des sportifs des équipes nationales d’aérobic, de natation, de canoë, d’athlétisme, de danse sportive, de plongeon, d’aviron, de gymnastique et d’haltérophilie.

Avec 40 sports, les SEA Games 31 se sont déroulés du 5 au 23 mai à Hanoï et dans 11 localités voisines. Le Vietnam a décroché 205 médailles d’or, occupant la première place du classement par nations, dépassant le record obtenu par l’Indonésie lors des SEA Games de 1997 à Jakarta (194 médailles d’or).