SEA Games 31 : les Vietnamiens nagent dans le bonheur

L’équipe vietnamienne de plongeon en lice aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) a établi dimanche 22 mai quatre records et remporté cinq médailles d’or supplémentaires.

La coulée douce des nageurs vietnamiens. Photo: VNA

Elle a dominé les compétitions de nage avec palmes avec 10 médailles d’or au total, 5 d’argent et trois de bronze, consolidant sa première position au classement général.Le vétéran Nguyên Thành Lôc a terminé premier du 50 m hommes, établissant un record de 15’’60, son ancien record étant de 16’’07.Dans cette épreuve, l’Indonésien Wahyu Anggoro Tamtomo a terminé deuxième (15’’83), se contentant de l’argent, et le Thaïlandais Khet Chamnanwat troisième (16’’12), obtenant la médaille de bronze.La Vietnamienne Pham Thi Kim Thuong a battu son ancien record (7’23’’53), réalisant 7’19’’18 sur le 800 m féminin, raflant la médaille d’or.L’Indonésienne Andhini Muthia Maulida (7’28’’67) et sa compatriote Katherina Eda Rahayu (7’31’’72) ont respectivement terminé deuxième et troisième.Dans l’épreuve de relais, les Vietnamiens ont triomphé du 4x100 m hommes. Leur temps de 2’25’’57 est un nouveau record des SEA Games.La Thaïlande (2’30’’74) et l’Indonésie (2’31’’06) étaient les deux finalistes.Le dernier record est réalisé par l’équipe féminine de surface du 4x100m alors que les hôtes ont décroché leur médaille d’or en 2’47’’23.L’Indonésie (2’47’’66 min) et les Philippines (3’05’’57 min) ont terminé deuxième et troisième.Plus tôt, le Vietnam s’est également imposé dans l’épreuve de relais mixte 4x100m (3’06’’78).L’équipe indonésienne est arrivée deuxième avec trois médailles d’or, six d’argent et trois de bronze. La Thaïlande a terminé troisième avec deux médailles d’argent et cinq de bronze. Les Philippines et le Cambodge ont chacun remporté une médaille de bronze. – VNA/VI