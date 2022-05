SEA Games 31 : le Vietnam impressionne les médias internationaux

La page d’accueil du Comité international olympique (CIO) et les médias internationaux ont publié des articles reflétant leurs impressions sur la brillante et magnifique cérémonie d’ouverture des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) dans la soirée du 12 mai au stade national de My Dinh, à Hanoi.

Les drapeaux des SEA Games et de l’ASEAN se hissent dans l’écrin du stade national de My Dinh. Photo: VNA



"Les Jeux ont vu le jour dans une floraison de couleurs, de danses et de performances, le tout sous la bannière du slogan des Jeux Pour une Asie du Sud-Est plus forte ", a-t-on pu lire dans l’article sur le site Web du CIO intitulé "La cérémonie d’ouverture illumine Hanoi lors d’une célébration spectaculaire de l’Asie du Sud-Est alors que les SEA Games commencent officiellement".

"Les temps forts comprenaient une belle danse du lotus représentant l’inspiration, l’aspiration et la force, et le dévoilement de 11 peintures folkloriques gravées sur bois accompagnées d’une danse", a-t-il décrit.

Le journal singapourien The Straits Times a annoncé : "Les SEA Games sont revenus au Vietnam pour la première fois en près de 20 ans jeudi soir (12 mai) avec un spectacle de lumière éblouissant et des pièces pyrotechniques spectaculaires devant plus de 20.000 spectateurs dans un stade de My Dinh bondé.

Sazali Abdul Aziz, l’auteur de l’article, a apprécié les efforts du pays hôte, affirmant qu’il s’agira des premiers SEA Games organisés depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19. Le Vietnam, comme de nombreux autres pays de l’ASEAN, progresse avec confiance vers le retour à la normale, a-t-il écrit.

La chaîne de télévision singapourienne CNA a déclaré que la cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 avait dynamisé l’esprit des Jeux, même s’il pleuvait abondamment à Hanoi quelques heures seulement avant le début de l’événement.

Selon l’agence de presse malaisienne Bernama, le Vietnam a organisé une cérémonie d’ouverture accrocheuse dans un flamboiement de couleurs, de lumière et de feux d’artifice.

Le spectacle majestueux, avec un millier de figurants, danseurs et acrobates, met en avant "l’hospitalité vietnamienne", "la force de l’Asie du Sud-Est" et "le rayonnement de l’Asie du Sud-Est". Photo: VNA



Les SEA Games 31, le plus grand événement sportif régional, ont commencé par une affaire fastueuse qui a mis en valeur le tissu culturel et la solidarité de la République. Le pays hôte a également montré la solidarité de tous les pays d’Asie du Sud-Est, qui s’est renforcée au cours de l’année, a décrit le journal Star de Malaisie.

L’ASEAN Post de la Malaisie a cité l’opinion de certains habitants selon laquelle l’organisation des Jeux est un signe que la vie revient à la normale.

Le journal indonésien The Jakarta Post publie également un article intitulé "La cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 montre l’identité vietnamienne".

La presse thaïlandaise également souligné cet événement. Selon le Khao Sod, les organisateurs ont utilisé des valeurs traditionnelles pour relier l’Asie du Sud-Est. Le pays hôte, le Vietnam, a mobilisé plus de 1.000 artistes qui ont fait forte impression avec leur propre identité culturelle et leurs traditions, reflétant la force du peuple de l’ASEAN grâce à la technologie moderne, a indiqué le journal, ajoutant qu’il représente l’esprit "Pour une Asie du Sud-Est plus forte".

Des agences de presse internationales telles que l’agence de presse chinoise Xinhua, l’Associated Press (AP) et l’Agence France-Presse (AFP) ont également rendu compte de cet événement.

"Le Vietnam a lancé un spectacle de lumières, de danse et de musique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux d’Asie du Sud-Est jeudi, balayant le temps maussade pour lancer une atmosphère de fête éclipsant un retard de six mois de l’événement en raison du coronavirus", a écrit un article de l’AFP intitulé "Lumières et danse alors que le Vietnam ouvre les 31es SEA Games". – VNA/VI