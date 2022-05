SEA Games 31 : le Vietnam en tête du classement des médailles en kickboxing

Le Vietnam a conservé son trône en kickboxing sur l’arène régionale après avoir remporté cinq médailles d’or aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) à domicile.

Le Vietnam sur le plus haute marche du podium. Photo: VNA

Les compétitions de kickboxing se sont terminées vendredi soir 13 mai avec les finales des catégories de poids qui se sont déroulées dans la province de Bac Ninh.

Huynh Van Tuan, qui a remporté l’or lors des précédents SEA Games aux Philippines dans la catégorie hommes Full Contact des moins de 51 kg, a réussi à défendre son titre après avoir battu son adversaire indonésien Pattisamallo Salmri Stendra en finale.

Pendant ce temps, Nguyen Thi Hang Nga a décroché une autre médaille d’or dans le Full Contact féminin des moins de 48 kg, qui était sa deuxième lors du plus grand événement sportif régional.

La troisième médaille d’or pour le Vietnam a été remportée par Huynh Thi Kim Vang, qui s’est imposée contre sa rivale philippine Zephania Ngaya dans l’épreuve féminine Full Contact des moins de 65 kg.



Nguyen The Huong a raflé la quatrième médaille d’or de la journée en démontrant sa domination sur Lorn Panha du Cambodge dans le Full Contact masculin des moins de 67 kg. Il n’a empoché que le bronze aux SEA Games 30 aux Philippines.

La cinquième a été décrochée par le kickboxeur né à Bac Ninh Nguyen Quang Huy dans la catégorie hommes Low Kick de moins de 60 kg.

Le Vietnam est en tête du classement du kickboxing avec cinq médailles d’or et six de bronze, suivi de la Thaïlande, des Philippines et de l’Indonésie.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent dans la capitale et 11 provinces et villes voisines jusqu’au 23 mai. – VNA/VI