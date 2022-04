SEA Games 31 : le Vietnam adapte son plan de contrôle du Covid-19

Les autorités sanitaires vietnamiennes ont élaboré une série de mesures qui permettront l’organisation des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), en tenant compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au Vietnam et dans la région.

Fort des expériences acquises dans l’organisation des précédents SEA Games, le sous-comité médical et antidopage des SEA Games 31, continue de peaufiner ses plans pour assurer les services médicaux pour cet événement sportif important du pays, a déclaré le vice-ministre de la Santé et chef dudit sous-comité, le professeur associé-Docteur Nguyên Truong Son, lors d’une réunion tenue lundi 4 avril.



Le vice-ministre Nguyên Truong Son a demandé aux départements et agences concernés de mettre en place des plans spécifiques de prévention et de contrôle de l’épidémie en phase avec d’autres pays de la région.



Le ministère de la Santé a construit le plan 195/KH-BYT daté du 16 février 2022 sur le travail médical au service des SEA Games 31, a fait savoir le chef de l’Agence de gestion des examens et des traitements médicaux, le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê.

Le ministère de la Santé a également organisé une réunion du conseil d’experts pour élaborer un guide professionnel de l’équipement médical et des médicaments pour les SEA Games 31.



Les SEA Games 31, sur le thème «Pour une Asie du Sud-Est plus forte», se dérouleront à Hanoi et dans 11 localités voisines, à savoir Bac Ninh, Bac Giang, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Hai Phong, Hai Duong, Quang Ninh, Vinh Phuc et Phu Tho.



Comme Hanoi accueille le plus grand nombre d’épreuves sportives, le sous-comité médical et antidopage a demandé au Département de la santé de Hanoi d’élaborer un scénario détaillé pour les dates d’ouverture et de clôture des Jeux, et en même temps de lancer un mouvement d’embellissement urbain et de sécurité sanitaire des aliments, a encore indiqué le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê.