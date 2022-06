SEA Games 31: Le Vietnam a organisé une édition équitable, honnête, avec un esprit sportif noble

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 1er juin à Hanoï à une cérémonie organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour faire le bilan des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).



Au nom des dirigeants du Parti et de l'Etat, le Premier ministre a chaleureusement félicité la délégation sportive du Vietnam pour ses réalisations exceptionnelles lors de cet événement sportif régional, avec 446 médailles dont 205 d’or – un record.



Rappelant que le Vietnam avait accueilli les SEA Games 31 dans un contexte difficile de pandémie de COVID-19, Pham Minh Chinh a insisté sur les grands efforts du pays pour organiser avec succès cet événement, une édition équitable, honnête, transparente avec un esprit sportif noble.



Cela témoigne également du fait que le Vietnam a efficacement contrôlé l'épidémie de COVID-19 et est en train de redresser et développer son économie, a-t-il souligné.



A cette occasion, le chef du gouvernement a adressé ses remerciements aux sportifs et leurs familles, aux supporters, aux entreprises, aux organisations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, qui avaient contribué au succès des SEA Games 31, notamment les entraîneurs Park Hang-seo et Mai Duc Chung qui avaient grandement contribué au développement du football vietnamien.



Le Premier ministre a demandé aux organes compétents de continuer de rechercher des politiques pour accorder des conditions plus favorables aux sportifs et aux entraîneurs, améliorer la capacité d’organiser des événements sportifs régionaux et internationaux...



Lors de la cérémonie, l’Ordre du Travail de deuxième et troisième classe a été remis à 23 sportifs et deux collectifs. En outre, 305 sportifs ont reçu le satisfecit du Premier ministre.