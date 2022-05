SEA Games 31 : La victoire de l'équipe masculine vietnamienne de football sur des médias étrangers

La victoire de l’équipe masculine du Vietnam de football au match final des SEA Games 31 a été couverte par Siam Sports, ESPN, AFP et Yonhap.

Siam Sports a effectué un reportage en direct sur le match final entre le Vietnam et la Thaïlande, tenu le 22 mai au soir au stade My Dinh à Hanoï.

Le but marqué par Nham Manh Dung à la 83e minute a apporté au Vietnam la médaille d'or en football masculin aux SEA Games 31 et ce, pour la 2e fois consécutive, a-t-il indiqué.

Des milliers de personnes sortent dans la rue après la victoire de l'équipe masculine vietnamienne de football. Photo: VNA

Le site sportif ESPN a publié un article juste après la victoire de l'équipe hôte des SEA Games 31. Intitulé « Vietnam retain Southeast Asian Games gold medal against Thailand to prove they are still force to be reckoned with », l’article a souligné que la victoire montrait une fois de plus la force du Vietnam en Asie du Sud-Est.

De son côté, AFP a raconté l'ambiance animée à Hanoï et dans d'autres villes après la victoire du Vietnam face à la Thaïlande. Des milliers de personnes sont sorties dans la rue pour fêter la victoire.

L'agence sud-coréenne Yonhap a publié le 22 mai un article soulignant qu’avec cette victoire, le Vietnam a non seulement maintenu le championnat de football masculin des SEA Games, mais a également gardé sa cage inviolée lors de tous les six matches du tournoi. L’article a également loué les mérites de l’entraîneur Park Hang-seo qui avait mené l'équipe vietnamienne à remporter l'or dans deux éditions consécutives des SEA Games.-VNA/VI