SEA Games 31: Hanoï présente sa gastronomie et son artisanat aux visiteurs

Un festival du tourisme et de la gastronomie des villages d’artisanat de Hanoï a débuté le 20 mai au soir dans la rue Le Quang Dao, arrondissement de Nam Tu Liem, Hanoï.

Cette manifestation qui se poursuit jusqu’au 23 mai est l’un des événements organisés à l’occasion des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) dans le but de promouvoir l’image de Hanoï en tant que destination sûre, amicale et attrayante.

Le festival, organisé par le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, réunit plusieurs villages d’artisanat traditionnel, des chefs cuisiniers et des sociétés gastronomiques de la capitale et de certaines autres localités. Il présente différentes spécialités culinaires, des produits en soie, des objets céramiques, des meubles...

Hanoï compte 318 villages d’artisanat déjà reconnus, dont plusieurs sont des destinations préférées de nombreux visiteurs. -VNA/VI