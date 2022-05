SEA Games 31 : cérémonie de lever des drapeaux prévue le 11 mai

La cérémonie de lever des drapeaux des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) aura lieu le 11 mai au complexe sportif national de My Dinh à Hanoï.

Chaque délégation sportive à l'événement comptera 31 membres. Des représentants des ambassades des pays d'Asie du Sud-Est au Vietnam seront également présents.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu fin 2021 mais avait dû être reporté en raison de la pandémie.



Aux SEA Games 30 en 2019, le Vietnam avait terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, après les Philippines – pays hôte. -VNA/VI