Sciences, innovation et numérique au cœur du 7ᵉ Dialogue entre le PM et les agriculteurs

Lors du 7ᵉ Dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs, tenu le 10 décembre à Hanoï et placé sous le thème de l’application des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a répondu à de nombreuses questions et propositions des agriculteurs.

Plus de 5.000 avis et propositions ont été envoyés au gouvernement portant sur les politiques de soutien à l’application des progrès scientifiques et technologiques ; les solutions pour favoriser la formation et la transformation numérique ; le crédit ; la fiscalité et le soutien financier aux agriculteurs...

Les agriculteurs et coopératives ont demandé un meilleur lien entre la recherche et le transfert de progrès scientifiques et technologiques, un soutien à la formation sur les ventes en ligne, un investissement dans la modernisation des infrastructures d’Internet en zones isolées, ainsi que des facilités fiscales et financières pour l’équipement technologique.

Délégués au 7ᵉ Dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs. Photo: VNA

Le Premier ministre a souligné que les sciences, les technologies et la transformation numérique jouent un rôle croissant dans la modernisation agricole, en particulier dans un contexte de transition verte et numérique. Il a demandé de renforcer la commercialisation des produits issus de la recherche scientifique, d’améliorer la couverture Internet et d’appliquer strictement les règles de traçabilité.

Concernant les politiques fiscales et de marché, il a appelé à une concurrence saine, à une plus grande transparence via les plateformes d’échanges, et à la diversification des marchés et chaînes d’approvisionnement…

En conclusion, le Premier ministre a rappelé l’importance de l’agriculture, des agriculteurs et des zones rurales pour le développement national. Il a mis en avant neuf orientations clés, notamment la promotion des sciences, de l’innovation et du numérique ; le développement des infrastructures stratégiques ; la production verte et sûre ; la diversification des marchés et produits ; et l’adaptation au changement climatique… – VNA/VI