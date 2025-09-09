Science et ressources humaines : le Vietnam et Israël explorent de nouvelles synergies

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam et Israël pourraient intensifier leur collaboration dans les domaines de la science, de la technologie et des ressources humaines, a souligné le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, lors de sa rencontre en mai dernier avec le ministre israélien du Travail, Rabbi Yoav Ben-Tzur.

Le Premier ministre a proposé à Israël de partager son expertise en matière de science, de technologie, d’innovation, de transformation numérique et de développement de start-up. Et le Vietnam pourrait mettre à disposition ses ressources humaines.

L’ancien Premier ministre Ehud Barak a salué la progression rapide du Vietnam dans le domaine de la haute technologie, ainsi que l'approche gouvernementale qui encourage activement le développement des petites entreprises, favorisant ainsi un écosystème entrepreneurial dynamique. Il a par ailleurs souligné l'existence d'une admiration mutuelle et d'une confiance dans le potentiel futur qui animent les relations bilatérales, affirmant que la coopération bilatérale, notamment dans l'innovation, possède une grande marge de développement, à condition que les gouvernements renforcent leurs politiques de soutien et créent un environnement propice à l'entrepreneuriat des jeunes.

Eyal Buvilski, président de l’Association d’amitié Israël-Vietnam et ancien vice-ambassadeur d'Israël à Hanoï, a souligné les synergies possibles entre la richesse scientifique et technologique d’Israël et le potentiel du Vietnam. Selon lui, une collaboration renforcée entre les instituts de recherche, les gouvernements et les entreprises privées des deux pays est indispensable.

De son côté, l’ancien ministre israélien de la Justice, Yossi Beilin, a estimé que le Vietnam possède toutes les bases pour réaliser son propre « miracle technologique », à condition d’exploiter ses talents, d'adopter des modèles pertinents, de mettre en place des mécanismes stimulants pour la créativité des entreprises et des instituts de recherche, ainsi que des politiques de soutien systématiques et à long terme. – VNA/VI