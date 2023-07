SARL Huong Viet Sinh fournit des repas sûrs et nutritifs à de nombreuses écoles et organisations

La SARL Huong Viet Sinh a été créée le 5 mars 2012, avec un capital d'investissement d'environ 300 milliards de dongs. L'entreprise a investi dans la construction de deux zones maraîchères sécurisées, suivant les normes VietGAP, d'une superficie totale de près de 20 ha dans le district de Tien Du, province de Bac Ninh. De plus, la société exploite une usine de production et de transformation alimentaires, ainsi que de préparation de repas à Hanoï d'une superficie de près de 2 000 m², et une autre dans la ville de Bac Ninh de 1 200 m².

En 2014, avec sa nouvelle approche managériale, la société Huong Viet Sinh est devenue un partenaire de confiance de 30 écoles primaires et collèges de Hanoï pour fournir des repas aux élèves, répondant ainsi aux attentes des parents dont les enfants déjeunent à l'école. En 2019, elle est devenue un fournisseur de produits alimentaires pour le Bureau du gouvernement. Actuellement, l'entreprise fournit des repas à 114 écoles de Hanoï et Bac Ninh. Une serre de culture maraîchère de la SARL Huong Viêt Sinh. Photo : Hoàng Hà/VI Dans le cadre d'une conférence sur l'alimentation et les systèmes alimentaires durables tenue à Hanoi, des délégués venus du monde entier ont visité le modèle de chaîne de production, de transformation et d'approvisionnement en aliments sûrs de la société Huong Viet Sinh. Photo : Hoàng Hà/VI Lavage des légumes à l'ozone pour préparer les repas d'élèves d'écoles à Hanoï. Photo : Hoàng Hà/VI Fabrication du giò (ou pâté de porc vietnamien).

Vu Lan Sinh affirme que, pour assurer la sécurité alimentaire, l'entreprise a mis en place des mesures synchronisées. Il s'agit notamment de s'approvisionner en ingrédients sûrs, de suivre un système de contrôle en boucle fermée et de disposer d'un contingent d'ingénieurs agricoles engagés dans le processus de culture conformément aux règles établies. La sécurité alimentaire des ingrédients tels que tofu, germes de haricot mungo, nouilles de riz ont reçu 3 et 4 étoiles OCOP ("One Commune One Product").

Préparation des repas.

Les repas préparés par la SARL Huong Viet Sinh sont livrés aux élèves de l'école Dich Vong, district de Cau Giay (Hanoi), à 11h tous les jours. .

Les repas préparés par la SARL Huong Viet Sinh sont livrés aux élèves de l'école Dich Vong, district de Cau Giay (Hanoi), à 11h tous les jours.

Pour les aliments transformés, l'entreprise dispose d'un personnel dédié à la collecte d'échantillons et d'outils spécialisés pour un stockage approprié, dont l'étiquetage et l'archivage conformes aux réglementations du ministère de la Santé. Actuellement, la SARL Huong Viet Sinh a investi dans près de 40 camions spécialisés à caisse fermée pour le transport en toute sécurité des aliments et des repas aux clients. L'ensemble du système de transformation des aliments et des installations de cuisine est équipé de caméras pour assurer la sécurité alimentaire. Cela permet de surveiller à distance les activités de livraison de nourriture et de préparation des repas./.