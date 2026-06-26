Santé publique : Inauguration officielle du deuxième établissement de l’hôpital Bach Mai à Ninh Binh

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a assisté, le 26 juin, à la cérémonie de mise en service du nouvel établissement de l’hôpital Bach Mai à Ninh Bình, organisée par le ministère de la Santé.

Cet événement constitue une avancée importante dans la mise en œuvre de la stratégie nationale visant à renforcer les capacités du système hospitalier de dernier recours, à réduire la surcharge des hôpitaux centraux et à rapprocher les services médicaux spécialisés des habitants du Sud du delta du fleuve Rouge, du Centre-Nord et des provinces voisines.

Félicitant le ministère de la Santé, l’hôpital Bach Mai et les organismes concernés pour les efforts déployés afin de mettre ce nouvel établissement en activité, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a rappelé que le Parti et l’État considéraient de manière constante la santé comme le bien le plus précieux de chaque citoyen, un fondement du bien-être, de la qualité des ressources humaines et du développement rapide et durable du pays. Selon lui, investir dans la santé revient à investir dans le développement, tandis que la protection de la santé de la population constitue à la fois un objectif, un moteur de développement et une mission politique d’une importance particulière.

Il a exprimé le souhait que cet établissement hospitalier devienne le noyau d’un centre médical régional hautement spécialisé, un trait d’union entre le système hospitalier central et les structures sanitaires locales, ainsi qu’une référence pour les habitants de Ninh Binh, du Sud du delta du fleuve Rouge, du Centre-Nord et des localités environnantes.

Il a appelé le ministère de la Santé, les autorités provinciales de Ninh Binh et la direction de l’hôpital à appliquer pleinement le principe : « Un seul hôpital Bach Mai – deux établissements – un même niveau de qualité – un système de gouvernance unifié – une même culture du service ».

Il a insisté sur la nécessité de garantir les normes professionnelles les plus élevées, l’uniformité effective entre les deux établissements, le développement de ressources humaines hautement qualifiées, la création d’un environnement de travail professionnel et humain, ainsi que le renforcement de l’innovation, de la recherche scientifique et de la transformation numérique.

Présente à la cérémonie, la ministre de la Santé, Dao Hông Lan, a souligné que la mise en service du nouvel établissement traduit la volonté des autorités de valoriser efficacement les investissements publics, d’élargir l’accès aux soins de haute qualité, de désengorger les hôpitaux centraux et de rapprocher les technologies médicales de pointe des citoyens.

L’établissement devra également disposer de ressources humaines, financières et matérielles suffisantes, renforcer la formation, développer les équipes locales et privilégier les spécialités les plus sollicitées, notamment les urgences, la réanimation, la cardiologie, les accidents vasculaires cérébraux, l’oncologie, la chirurgie, l’imagerie médicale et les analyses biologiques.

La ministre a en outre appelé à accélérer le déploiement de nouvelles techniques médicales selon un calendrier adapté, à promouvoir la transformation numérique, le partage des données et les téléconsultations entre les différents sites, ainsi qu’à renforcer le rôle de l’hôpital comme établissement de référence régional grâce à la formation, au transfert de technologies et à l’appui technique apporté aux structures sanitaires de Ninh Binh et des provinces voisines.

Le prof.associé-docteur Dao Xuân Co, directeur de l’hôpital Bach Mai, a indiqué que, conformément aux orientations du ministère de la Santé, un plan global de mise en exploitation avait été élaboré autour de quatre priorités : des infrastructures synchronisées, un cadre juridique complet, une organisation médicale unifiée et une sécurité absolue des patients.

Le nouvel établissement est désormais prêt à accueillir les patients avec une capacité de 1.000 lits, 21 services cliniques et six services paracliniques, au sein d’un complexe hospitalier moderne construit sur plus de 20 hectares. Photo: VNA

Le nouvel établissement est désormais prêt à accueillir les patients avec une capacité de 1.000 lits, 21 services cliniques et six services paracliniques, au sein d’un complexe hospitalier moderne construit sur plus de 20 hectares. Plus de 1.300 cadres, agents et personnels ont été mobilisés depuis le siège de Hanoi, parmi lesquels figurent de nombreux spécialistes et médecins de premier plan. -VNA/VI