Saisir des opportunités pour stimuler les exportations de produits aquatiques vers l'UE ​

Le Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les Offices du commerce des ambassades du Vietnam dans les pays membres de l'UE, organise les 25 et 26 avril un webinaire dans le but de promouvoir les échanges commerciaux de produits aquatiques entre le Vietnam et l'UE.

Entré en vigueur le 1er août 2020, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) offre de nombreuses opportunités aux exportations de produits aquatiques du Vietnam vers le marché européen.

L'UE est toujours l'un des principaux débouché de produits aquatiques du Vietnam, a déclaré Le Hoang Tai, directeur adjoint du Département de la promotion du commerce.

Selon les statistiques, les exportations de produits aquatiques ont atteint 2,4 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une hausse de 40% en glissement annuel. Notamment, au cours des deux premiers mois de l'année, le Vietnam a exporté pour 28 millions de dollars de pangasius vers l'UE, soit un bond de près de 76% en variation annuelle, et 159 millions de dollars de crevettes (+66%).

Le Hoang Tai a exprimé son espoir qu'à travers le webinaire, les producteurs de produits aquatiques auraient l'occasion de mieux comprendre le marché de l'UE, les besoins de coopération entre les deux parties pour stimuler le développement du secteur aquatique.

La durabilité de l'aquaculture attire une attention croissante en Europe et est progressivement intégrée dans les futurs systèmes de gestion, a déclaré Le Hoang Thuy, conseillère au commerce du Vietnam en Suède, Finlande, Islande et Lettonie. En outre, la pandémie de COVID-19 exige aux consommateurs d'accorder désormais plus d'attention à la santé et à l'origine des aliments.

Selon elle, afin de rendre les exportations vers le marché nordique plus efficaces, les entreprises doivent respecter les réglementations obligatoires du marché ainsi que répondre à des besoins supplémentaires. Parallèlement à cela, les entreprises doivent étiqueter leurs produits avec des informations précises et instaurer des marques fiables, rechercher et développer des produits adaptées aux tendances de consommation.

En 2021, les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers l'UE ont atteint plus d'un milliard de dollars, soit une hausse de 12%. Les grands débouchés du pays en Europe sont les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et la France.