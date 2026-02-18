Saint-Pétersbourg s’engage à rester un partenaire de confiance pour les localités vietnamiennes

Dans l’après-midi du 17 février, à l’occasion du début du Têt de l’Année lunaire du Cheval, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a reçu Evgeny Grigoriev, président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, au siège de l’ambassade du Vietnam dans la capitale russe.

Lors de la rencontre, Evgeny Grigoriev a transmis les meilleurs vœux de Nouvel An du gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, à l’ambassadeur Dang Minh Khoi et, par son intermédiaire, au peuple vietnamien.

L’ambassadeur Dang Minh Khoi s’est déclaré heureux de recevoir un ami proche du Vietnam à cette occasion. Il a affirmé que la visite et les vœux adressés par un dirigeant de Saint-Pétersbourg à la représentation diplomatique vietnamienne constituaient une illustration éloquente de l’amitié traditionnelle et étroite entre les deux pays en général, et entre le Vietnam et la ville de Saint-Pétersbourg en particulier.

Concernant les relations bilatérales, les deux parties ont estimé que le partenariat stratégique global Vietnam–Russie se trouvait dans une phase de développement dynamique, notamment à la suite des orientations majeures issues du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ainsi que des entretiens téléphoniques entre les dirigeants des deux pays au début de l’année 2026.

Selon l’ambassadeur Dang Minh Khoi, les résultats du 14ᵉ Congrès national du PCV, dont l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres, constitueront un nouvel élan pour le développement des relations bilatérales. Il a souligné que la Russie disposait d’atouts technologiques et d’une riche expérience dans la construction d’infrastructures stratégiques majeures qui intéressaient le Vietnam, représentant ainsi un potentiel important pour la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Concernant la coopération décentralisée, Evgeny Grigoriev a mis en avant le rôle moteur des relations entre Saint-Pétersbourg et Ho Chi Minh-Ville. Les deux parties ont hautement apprécié les échanges culturels et économiques menés jusqu’à présent, en particulier la préservation et la valorisation du monument dédié au Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg, symbole éternel de l’amitié entre les deux villes jumelées.

S’agissant de la coopération future, l’ambassadeur Dang Minh Khoi et le président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg ont échangé sur plusieurs orientations visant à renforcer les relations bilatérales, partageant leur vision de l’élargissement de la coopération entre Saint-Pétersbourg et Ho Chi Minh-Ville, notamment à travers la promotion des délégations d’entrepreneurs pour explorer les marchés respectifs, le renforcement de la coopération économique et commerciale, des échanges culturels et éducatifs, ainsi que des échanges entre les populations.

À cette occasion, Evgeny Grigoriev a affirmé que Saint-Pétersbourg resterait un partenaire fiable, prêt à accompagner les localités vietnamiennes dans la mise en œuvre de projets de coopération concrets et substantiels en 2026. – VNA/VI