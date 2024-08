Saigontourist reçoit le certificat Travelife Partner

L’agence de voyage Saigontourist a organisé le 1er août à Ho Chi Minh-Ville une cérémonie pour annoncer la réception du titre Travelife Partner et son soutien à la lutte contre le commerce illégal d'animaux sauvages au Vietnam.

Travelife Partner est un prestigieux certificat international de premier plan en reconnaissance du développement du tourisme durable. Actuellement, 35 associations touristiques nationales du monde entier travaillent ensemble pour déployer ce programme auprès de leurs membres.

En tant qu'agence de voyages leader au Vietnam, Saigontourist a mis en œuvre 147 critères liés à la gestion et à l'exploitation de son réseau de 18 succursales et 24 bureaux dans l’ensemble du pays, a développé diverses gammes de produits et services à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, a construit un réseau mondial de partenaires commerciaux et a renforcé la gestion des données d'informations clients.

Les normes de Travelife Partner couvrent le système de gestion de la responsabilité sociale ISO 26000 sur l'environnement, la biodiversité, les opérations commerciales équitables, les droits de l'homme et les relations employés-employeurs.

Naut Kusters, directeur de Travelife pour les voyagistes, a déclaré que le certificat Travelife Partner remis à Saigontourist contribuerait de manière significative à encourager les agences de voyage au Vietnam à prêter attention aux critères de durabilité.

Dans le cadre de l'événement, Saigontourist a également publié une déclaration officielle sur le soutien à la lutte contre le trafic illégal d'espèces sauvages au Vietnam, en coordination avec le projet Saving Threatened Wildlife (STW). L'action devrait contribuer à l'objectif du Vietnam de ne plus être une destination pour le commerce de produits d'animaux sauvages, renforçant ainsi l'attractivité du pays en tant que destination pour les touristes internationaux. -VNA/VI