Saigon Marina IFC - l'émergence d'une nouvelle icône au cœur de Hô Chi Minh-Ville

Dans la nuit du 16 février, à la veille du Nouvel An lunaire de l’Année du Cheval (Binh Ngo 2026), le ciel de la mégapole du Sud s’est embrasé d'un spectacle pyrotechnique magistral tiré depuis la tour Saigon Marina IFC.

Retransmis en direct sur la chaîne nationale VTV1, l’événement marque l’avènement d’un nouveau symbole architectural et économique pour la capitale économique du Vietnam.

Plus qu'une simple célébration festive, ce déploiement de lumières constitue un jalon historique pour Hô Chi Minh-Ville. Érigée sur le site emblématique de Ba Son, haut lieu du patrimoine industriel et maritime de la cité depuis plus de deux siècles, la tour Saigon Marina IFC incarne désormais la transition fulgurante de la métropole vers un avenir axé sur la haute finance, la technologie et l’art de vivre contemporain.

Le spectacle, qui a fusionné technologies d'éclairage de pointe et mise en scène artistique, a utilisé les reflets de la rivière Saigon pour magnifier l’architecture de la tour. Au centre de cette chorégraphie lumineuse, l’effigie du « Cheval d’Or », symbole de prospérité, de résilience et de renouveau, a été projetée, signalant l’ambition du Vietnam pour cette nouvelle année lunaire.

Sur le plan stratégique, l’inauguration de ce complexe sous les projecteurs nationaux porte un message clair : « Saigon Marina IFC : là où convergent les lumières du passé, du présent et du futur ». En s’élevant sur les fondations de l’ancien arsenal de Ba Son, cet édifice s'inscrit dans la volonté politique et économique de transformer Hô Chi Minh-Ville en un centre financier international (IFC) de premier plan.

Cette célébration pyrotechnique place désormais la métropole du Sud dans le cercle restreint des grandes capitales mondiales utilisant leurs tours iconiques comme vecteurs de soft power. À l’instar des festivités du Taipei 101 à Taïwan (Chine) ou des spectacles monumentaux du Burj Khalifa à Dubaï, Saigon Marina IFC affirme la stature croissante du Vietnam sur l'échiquier mondial.

Pour les observateurs économiques, cette nouvelle tour n’est pas seulement une prouesse architecturale ; elle est le catalyseur d’un nouveau pôle d’attractivité pour les investissements directs étrangers (IDE) et un moteur de croissance pour le secteur du tourisme de luxe et des services financiers.

Alors que les dernières lueurs du feu d'artifice se dissipaient sur le front de mer, le sentiment de fierté locale était palpable. Avec l’allumage définitif de Saigon Marina IFC, Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas de modifier sa « skyline » ; elle entame une nouvelle ère de dynamisme, confirmant son rôle de locomotive économique et de vitrine de la modernité vietnamienne. -VNA/VI