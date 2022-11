Sa Pa, un endroit idéal pour voir la neige en Asie selon The Travel

Le célèbre magazine de voyage canadien, The Travel, répertorie 10 destinations que les touristes peuvent visiter pour voir de la neige en Asie, où figure Sa Pa, dans la province septentrionale de Lào Cai.

Au sommet du Fansipan en hiver. Photo: VnExpress



Appelant Sa Pa une "terre des merveilles incroyable en hiver", The Travel a introduit: "Une chose qui surprend de nombreux touristes, c’est qu’il neige au Vietnam, en particulier à Sa Pa. En cherchant des photos de cet endroit, les gens voient souvent des montagnes et des vallées couvertes d’arbres. Mais en hiver, Sa Pa a aussi de la neige au sommet du Fansipan ou du Hàm Rông".



Auparavant, The Travel avait fait l’éloge de Sapa comme une "destination idéale avec une beauté intacte et des expériences à ne pas manquer".

Selon The Travel, "Sa Pa est une terre d’une beauté intemporelle avec des terrains en montagne, une forêt majestueuse et une culture indigène diversifiée. Ce ravissant bourg du nord-ouest du Vietnam est comparé à une "terre des merveilles" qui conquiert le cœur de tout visiteur. – CPV/VNA/VI