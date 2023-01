Sa Pa accueille près de 42.000 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An 2023

Le nombre de visiteurs au complexe touristique national de Sa Pa, dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord), a connu une forte hausse pendant les vacances du Nouvel An 2023, selon la Chambre locale de culture et d’information.

Durant trois jours de congés, du 31 décembre 2022 au 2 janvier 2023, le bourg a accueilli environ 42.000 touristes, soit 2,7 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’année dernière. Les recettes touristiques sont estimées à 126 milliards de dongs, en hausse de plus de 80 milliards sur un an, a annoncé le 2 janvier Hoang Thi Vuong, cheffe de la Chambre locale de culture et d’information.

Photo: VNA

Perché à 1.600 mètres d'altitude, le bourg de Sapa est réputé pour ses paysages magnifiques et la richesse culturelle de ses ethnies minoritaires. Il a conservé toute sa beauté sauvage, et compte de nombreuses merveilles naturelles comme Thac Bac (chutes d’Argent), Câu Mây (pont de Rotin), Hàm Rông (Mont de la mâchoire du Dragon), mont Fansipan (3.143 m d’altitude), surnommé le "toit de l’Indochine".

Photo: VNA

Les rizières en terrasses accrochées aux versants pentus qui déclinent toutes les gammes de verts sont l’une de ses attractions majeures. C’est vraiment une destination idéale pour ceux qui aiment la nature et, notamment, pour les amateurs de randonnée pédestre. - VNA/VI