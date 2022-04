Rouvrir la visite nocturne pour découvrir la citadelle impériale Thang Long

Le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoi a annoncé que la visite nocturne de la citadelle impériale de Thang Long rouvrira les 30 avril et 1er mai, après une suspension d'un an en raison du COVID-19.

Un programme artistique spécial marquant cette réouverture aura lieu le 29 avril avec la participation des pianistes bien connus Luu Hong Quang et Luu Duc Anh.

Nguyen Thi Yen, responsable du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoi, a déclaré que le nouveau produit manifete la politique de développement économique nocturne de la ville, contribuant à stimuler le tourisme municipal.

La visite durera environ une heure et demie et les voyageurs commenceront leur visite à Doan Mon (porte principale) pour entrer dans Cấm thành (Cité interdite), la résidence des rois, et découvrir l'histoire, l'architecture et les fonctions du lieu.

Plus tard, les touristes peuvent visiter la zone de fouilles archéologiques, qui contient les vestiges des dynasties Ly, Tran et Le, ainsi que la salle d'exposition des antiquités.

Au palais Kinh Thien, les voyageurs peuvent offrir de l'encens au roi Ly Thai To, qui a déplacé la capitale du pays de Hoa Lu dans la province de Ninh Binh vers ce site il y a plus d'un millénaire, ainsi qu'à d'autres rois qui ont contribué au développement de la ville.

La visite nocturne, parrainée par le Centre de conservation du patrimoine de Hanoi Thang Long et le voyagiste Hanoitourist, devrait devenir un produit touristique attrayant de Hanoi à l'avenir.