Rôle important de la coopération parlementaire dans les relations Vietnam-Russie

À l'invitation du premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie (chambre haute), Andrey Yatskin, une délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam conduite par son vice-président Nguyen Khac Dinh a participé au 10e Congrès écologique international Nevsky, qui s'est tenu les 25 et 26 mai à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Entretien entre le vice-président de l'AN du Vietnam Nguyen Khac Dinh et le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie (chambre haute), Andrey Yatskin. Photo: VNA

Durant son séjour en Russie, Nguyen Khac Dinh, également président du groupe d’amitié parlementaire Vietnam – Russie, a eu un entretien avec Andrey Yatskin, également président du groupe de coopération avec l’AN du Vietnam au sein du Conseil de la Fédération de Russie.



Lors de l’entretien, Andrey Yatskin a souligné l'importance des relations entre la Russie et le Vietnam, en particulier entre les deux organes législatifs, et a appelé à accélérer les projets clés entre les deux pays.



En outre, il a annoncé que la statue du Président Ho Chi Minh implantée à Saint-Pétersbourg serait inaugurée le 30 juin prochain, à l'occasion du 100e anniversaire de sa première arrivée en Union soviétique.



De son côté, Nguyen Khac Dinh a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations avec la Russie. Il a proposé à la Russie de soutenir l’amélioration de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et Union économique eurasiatique. Il a également suggéré que le Parlement et le gouvernement russes continuent de soutenir les entreprises pétrolières et gazières russes dans la coopération avec le Vietnam en matière d'exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz en Mer Orientale en conformité avec le droit international.



Selon lui, le Vietnam souhaite que la Russie continue de soutenir le point de vue concernant la résolution des problèmes en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.



De plus, Nguyen Khac Dinh a souligné l'importance de la coopération parlementaire en tant que pilier important de la coopération Vietnam-Russie et a appelé à renforcer cette coopération dans le contexte actuel pour dynamiser les relations entre les deux gouvernements.



Auparavant, la délégation vietnamienne a rencontré le vice-président de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, Nikolai Bondarenko.

Jeudi toujours, la délégation vietnamienne a assisté à la séance d'ouverture du 10e Congrès écologique international Nevsky et a présenté une intervention lors d'un débat sur la production biologique.



Dans l'après-midi du 24 mai, la délégation vietnamienne a travaillé avec le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg et a offert des documents précieux sur le Président Ho Chi Minh aux autorités de la ville ainsi qu'au lycée No 488.