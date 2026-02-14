Rivière Lô : un nouveau pont pour ouvrir un nouvel espace de développement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 14 février, une réunion permanente du gouvernement réunissant les ministères concernés et les autorités de la Phu Tho, consacrée à l’état de dégradation du pont enjambant la rivière Lô et aux solutions à mettre en œuvre pour en garantir la sécurité et la pérennité.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Selon le Comité populaire de la province de Phu Tho, le projet du pont sur la rivière Lô, associé au renforcement de la digue de la rive gauche, a été approuvé en 2008 pour un investissement total de 320 milliards de dôngs. L’ouvrage est entré en service en novembre 2015 et sa période de garantie a pris fin début 2018. Les inspections générales montrent que les poutres et les piles ne présentent pas d’anomalies majeures. En revanche, des essais réalisés sur des carottes de béton prélevées sur certains massifs de piles et pieux forés ont révélé des non-conformités par rapport aux exigences de conception. En particulier, les fondations des piles T3 à T6 ne satisfont pas aux normes techniques de résistance, faisant peser un risque potentiel sur la sécurité de l’exploitation.

Face à cette situation, les autorités provinciales ont procédé à une réorganisation du trafic sur le pont et soumis deux options : la réparation et la consolidation de l’ouvrage existant, ou l’investissement dans la construction d’un nouveau pont sur la rivière Lô. Les participants à la réunion ont souligné l’urgence d’une intervention afin d’assurer la sécurité des usagers et de répondre aux besoins de mobilité de la population, tout en exprimant un consensus en faveur de la construction d’un nouvel ouvrage.

Dans ses conclusions, le Premier ministre a salué la réactivité des ministères et de la province, tout en estimant que les solutions proposées demeuraient insuffisamment claires et opérationnelles à ce stade. Il a exigé qu’une enquête complète soit achevée d’ici la fin février 2026 afin de déterminer les causes des dégradations et d’en tirer les responsabilités conformément aux règles du Parti et à la législation en vigueur.

Soulignant la nécessité de concilier sécurité immédiate et développement à long terme, le chef du gouvernement a ordonné de mener simultanément la réparation du pont existant et la préparation du projet de construction d’un nouveau pont. À court terme, il a demandé d’étudier, si besoin, l’installation d’un pont flottant afin d’assurer la continuité des déplacements.

À plus long terme, le nouveau pont devra être construit conformément à la planification, avec une envergure équivalente à celle du nouveau pont de Phong Châu, afin d’assurer modernité et cohérence, et de répondre aux exigences du développement socio-économique et de la défense nationale, notamment dans le contexte de la fusion de trois provinces et de l’ouverture d’un nouvel espace de croissance. L’objectif est d’achever les travaux en un an environ, pour une mise en service avant le Têt 2027.

La province de Phu Tho sera désignée maître d’ouvrage du projet, avec l’appui des unités de l’Armée pour sa mise en œuvre. Le budget central financera les travaux de construction à partir des crédits de réserve de 2025 reportés, tandis que la province prendra en charge la libération des terrains et l’aménagement des voies d’accès aux deux extrémités du pont. Le Premier ministre a exigé une application du mécanisme d’urgence, dans un esprit de mobilisation maximale, tout en veillant strictement à la qualité des travaux, au respect des délais et à la prévention de toute forme de corruption ou de gaspillage.

En conclusion, il a souligné que la construction d’un nouveau pont sur la rivière Lô ne constitue pas seulement une réponse à une difficulté ponctuelle, mais un levier stratégique destiné à ouvrir de nouvelles perspectives de développement durable pour la province et pour le pays dans sa prochaine phase de croissance. -VNA/VI