Rituels royaux représentés au palais impérial de Huê

Le Centre de conservation des monuments de Huê a organisé le 28 janvier (le 7e jour du premier mois lunaire) la cérémonie de démontage du Cây nêu – le mât rituel du Têt et celle d’ouverture des sceaux au palais royal de Huê à Trieu Mieu et The Mieu (lieux de cultes pour les dignitaires) appartenant à la zone patrimoniale du palais impérial de Huê.

Selon Hoang Viet Trung, directeur dudit Centre, la cérémonie de démontage du Cây nêu était l'un des nombreux rituels de la dynastie Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale au Vietnam (1802-1945) et a été organisée pour marquer la fin des vacances du Têt et préparer le début d'une nouvelle année de travail.

Lorsque le Têt (Nouvel An lunaire) arrive, une perche rituelle, ou Cây nêu en Vietnamien, est érigé dans certaines régions du Vietnam, plus particulièrement dans les zones rurales et montagneuses. Il symbolise le bonheur, la santé, la vie paisible pour le foyer durant les premiers jours de l’année lunaire.



L’érection du Cây nêu est un ancien rite populaire des Vietnamiens. Selon la coutume, il s’agit d’une longue perche, de 5 à 7 mètres, d’un bambou précis, le phyllostachys (Parashorea chinensis), ou gô chò en Vietnamien, au sommet duquel on fixe un cesseau et un parchemin rouge. Le bambou symbolise très justement la vitalité, la souplesse et la résistance. Cette perche est érigée devant les maisons, les temples, les palais et les pagodes pendant le Têt afin d’écarter les démons et les fantômes : en effet, selon la croyance populaire traditionnelle des Vietnamiens, il délimite la frontière entre le monde des vivants et celui des démons.

Au Nord, selon la coutume des Kinh, le Cây nêu est en général dressé le 23e jour du 12e mois lunaire, et retiré le 7e jour du premier mois lunaire.

Lors de la cérémonie d’ouverture des sceaux au palais royal de Huê. Photo : VNA

Suite à cette activité, une cérémonie a été organisée pour ouvrir le sceau royal comme un acte symbolique de démarrage des travaux de l'ancien appareil administratif central dans l'espoir que toute l'année se déroulera sans heurts et avec succès, et que le pays sera prospère et pacifique.

À l'occasion du Têt du Chat, le Centre de conservation des monuments de Huê a organisé de nombreux programmes amusants pour offrir aux visiteurs de belles expériences via une kyrielle d’activités telles que la cérémonie de la relève de la garde, des spectacles de grande musique, de la petite musique, des chansons de Hue, des jeux royaux, des démonstrations des arts martiaux, etc. Selon les statistiques dudit Centre, en 6 jours (du 20 janvier au 26 janvier), les sites à Huê ont accueilli plus de 66.000 visiteurs dont près de 13.000 étrangers pour une recette près de 5 milliards de dongs.-VNA/VI