Réveiller le potentiel du tourisme balnéaire à Quang Tri

La plage de Cua Viet devient une destination idéale pour les habitants et les touristes à l’occasion des jours fériés. Photo: VNA

Cua Tung, Cua Viet et l’île de Con Co disposent d’un potentiel remarquable pour former un "triangle d’or" du tourisme au centre du Vietnam. Pour l’exploiter pleinement, la province de Quang Tri doit rompre avec le tourisme de masse et viser un positionnement haut de gamme, fondé sur le calme, l’architecture verte et la profondeur historique.

Des plages naturelles au charme singulier

Située à environ 35 km au nord de Dong Ha, la plage de Cua Tung fut, au début du XXᵉ siècle, l’une des stations balnéaires les plus prisées du centre. Surnommée par les Français "la reine des plages", elle se distingue par son sable fin, ses pentes douces et son paysage encore sauvage. L’écrivain Nguyen Tuan la décrivait comme l’une des plus belles plages du Vietnam, où la mer change de couleur au fil de la lumière, offrant un spectacle vivant et apaisant.

À une quinzaine de kilomètres au sud, la plage de Cua Viet, située à l’embouchure de la rivière Thach Han, présente un paysage unique où se mêlent eau douce et eau salée, formant de longues étendues de sable blanc. Facilement accessible depuis Dong Ha et située au début du corridor économique Est-Ouest, elle bénéficie d’un fort potentiel logistique tout en conservant son caractère préservé, avec ses forêts de filaos et son atmosphère paisible.

Cependant, certains aménagements hydrauliques réalisés depuis 2003 ont modifié les courants naturels, entraînant une érosion progressive de la plage de Cua Tung. Malgré de nombreuses études et consultations d’experts, des solutions durables de restauration restent à trouver.

Quant à Con Co, le tourisme constitue le pilier de son développement, représentant plus de 70 % de son économie. L’île mise sur la préservation de la biodiversité et un modèle durable. La construction de l’aéroport de Quang Tri, prévue pour une mise en service en 2026, devrait renforcer l’accessibilité de l’ensemble de la zone.

Quang Tri au bord de la rivière Thach Han. Photo: VNA

Une stratégie orientée vers le haut de gamme

Malgré les défis, Cua Tung conserve un attrait distinctif. Des visiteurs internationaux soulignent la qualité de ses eaux et la finesse de son sable, propices à une expérience balnéaire authentique.

Selon les orientations provinciales pour la période 2025-2030, Cua Tung, Cua Viet et Con Co constituent les trois pôles majeurs du tourisme maritime. L’objectif est de les transformer en destinations haut de gamme, privilégiant l’intimité et l’harmonie avec la nature.

Les experts recommandent une planification à faible densité, intégrant des constructions écologiques. Plutôt que des hôtels de grande hauteur, le développement devrait favoriser des villas et bungalows intégrés dans le paysage. Les infrastructures de transport doivent également être repensées : privilégier les véhicules électriques, le vélo ou la marche afin de préserver le calme, et transformer les axes routiers en itinéraires paysagers.

L’offre touristique doit se différencier en misant sur des services de bien-être : spas, yoga, méditation en plein air, valorisation des produits marins locaux selon des standards élevés. Des activités écotouristiques, comme la plongée encadrée, l’observation des tortues ou la protection des forêts primaires, peuvent attirer une clientèle sensible à l’environnement.

Enfin, la valorisation du patrimoine historique et spirituel constitue un atout majeur. Région marquée par l’histoire, Quang Tri peut offrir une expérience culturelle profonde, à travers des espaces artistiques et des récits mettant en lumière des lieux emblématiques tels que Vinh Moc ou le 17ᵉ parallèle. Ainsi, un ancien territoire de conflits peut devenir un espace de mémoire, de sérénité et de réconciliation.

Forte de ces orientations, Quang Tri a l’opportunité de construire une identité touristique distinctive, durable et hautement qualitative. -VNA​/VI