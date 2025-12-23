REV-ECIT 2025 : promouvoir l'esprit "Make in Vietnam" au service de la transformation numérique nationale

La 28e Conférence nationale sur l'électronique, la communication et les technologies de l'information (REV-ECIT 2025) s'est tenue le 20 décembre à l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST).



Organisée par l'Association de la radio et de l'électronique du Vietnam (REV) en collaboration avec l'École d'électricité et d'électronique de la HUST, et placée sous l'égide du ministère des Sciences et des Technologies, cette édition avait pour thème "Percée - Innovation - Connexion : Bâtir un écosystème numérique". Elle a servi de plateforme de consultation politique majeure où experts universitaires, chercheurs et chefs d'entreprise ont analysé les politiques en vigueur et proposé des solutions concrètes pour lever les obstacles à la transformation numérique et au développement de l'industrie des semi-conducteurs.



Dans son intervention, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, a souligné l'importance de cet événement qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique consacrée aux percées en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique.



Il a réaffirmé que l'électronique, la communication et les technologies de l'information représentent non seulement la base de l'infrastructure numérique, mais aussi un espace de convergence des technologies clés, contribuant à la création d'un nouveau modèle de croissance et à l'amélioration de la compétitivité du Vietnam.



Selon lui, la coordination étroite entre l'État, la communauté scientifique et les entreprises constitue une condition clé pour la mise en place d'un écosystème d'innovation efficace. Il a vivement encouragé l'esprit "Make in Vietnam", exhortant les acteurs nationaux à passer du stade de l'assemblage et de la sous-traitance à celui de la maîtrise de la conception, des technologies, des normes, des bases et des chaînes de valeur mondiales.

Le Dr Trân Duc Lai, président de la REV, à la conférence. Photo: VNA

De son côté, le Dr Trân Duc Lai, président de la REV, a profité du 37e anniversaire de l'association pour rappeler le rôle de pionnier que doit jouer la communauté scientifique dans la recherche, l'enseignement et la consultation de politiques, le renforcement de la coopération entre les instituts, écoles, entreprises et organes étatiques afin de bâtir un écosystème numérique synchrone, efficace et durable.



Le professeur Huynh Quyêt Thang, directeur de la HUST, a réitéré l'engagement de son établissement à demeurer un pôle de formation et de recherche de premier plan, étroitement connecté aux grands enjeux de la pratique et jouant un rôle moteur dans la formation des ressources humaines ainsi que le développement des technologies au service de l'infrastructure numérique nationale.



Le REV-ECIT 2025 a réuni plus de 300 délégués et a reçu 153 contributions provenant de 60 institutions à travers le pays. Après un processus rigoureux d'évaluation, 128 travaux ont été sélectionnés pour être présentés, mettant en lumière des avancées majeures dans les domaines de l'intelligence artificielle, des puces semi-conducteurs et des réseaux 5G/6G.



À cette occasion, la conférence a honoré l'excellence académique en distinguant deux nouveaux professeurs et treize professeurs associés nommés en 2025, et remettant des prix aux œuvres de recherche excellentes. -VNA/VI