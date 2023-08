La 17e réunion ministérielle sur la connectivité économique Vietnam - Singapour a eu lieu le 27 août à Hanoï sous la coprésidence du ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, et du ministre singapourien de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng.

Signature de documents de coopération entre des partenaires vietnamiens et singapouriens. Photo: CPV

Des représentants de plusieurs ministères et organes du Vietnam et de Singapour liés aux activités de coopération économique dans cinq piliers que sont la connectivité énergétique, le développement durable, les infrastructures, le numérique, l’innovation et la connectivité, y ont participé.



Lors de la réunion, les deux parties ont discuté des résultats obtenus depuis la 16e réunion tenue en décembre 2022 à Singapour. Elle ont également discuté des orientations pour élargir leur coopération dans les énergies et le développement durable.



Le Vietnam a affirmé ses points de vue et ses intérêts dans la coopération économique avec Singapour afin d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays. Il a encouragé les entreprises singapouriennes à accroître leurs investissements au Vietnam.

À cette occasion, les deux ministres ont assisté à la signature d’un procès de coopération entre le Centre national d'innovation du Vietnam et le Centre de fabrication et de technologie avancée (ARTC) de l'Agence pour la science, la technologie et la recherche (ASTAR) de Singapour, et d’un protocole d’accord entre le Comité populaire de la province vietnamienne de Vinh Phuc et le groupe singapourien YCH en matière de formation de stagiaires vietnamiens dans les domaines des chaînes d'approvisionnement et de la logistique.