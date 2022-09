Réunion du gouvernement sur la préparation de lois de septembre 2022

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi matin la réunion thématique du gouvernement sur la préparation de lois de septembre 2022.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que lors de cette réunion, le gouvernement étudierait de nombreuses questions importantes, en particulier celles liées à la planification.

Avant de travailler sur la préparation de lois, le gouvernement a donné des analyses et évaluations sur la situation macroéconomique d'ici la fin de 2022 et les premiers mois de 2023. Il doit ensuite donner des avis et idées sur le Plan directeur national pour la période 2021-2030, les politiques concernant la prévention et le contrôle du COVID-19, les propositions d’élaborer la Loi sur le notariat, la Loi modifiée sur les minéraux, la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la pharmacie.-VNA/VI