Réunion du Comité mixte Vietnam-UE en Belgique

La 4e réunion du Comité mixte Vietnam-UE sur la mise en œuvre de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération Vietnam-UE a eu lieu le 27 octobre à Bruxelles, en Belgique.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

La réunion a été présidée par la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et la directrice par intérim du Département Asie et Pacifique du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), Paola Pampaloni.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer les échanges de délégations de haut niveau, de se coordonner pour mettre en œuvre pleinement et efficacement l’accord de libre-échange Vietnam-UE

(EVFTA), de promouvoir efficacement les mécanismes de coopération et dialogue disponibles, d’intensifier la coopération dans tous les domaines potentiels...

La vice-ministre Le Thi Thu Hang a demandé à l'UE d'encourager les parlements de 10 de ses 27 pays membres à ratifier rapidement l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Elle lui a également proposé de renforcer la coopération et l’assistance pour le Vietnam dans le développement de l’économie maritime, de retirer le «carton jaune» concernant les produits vietnamiens de la pêche, d’aider le Vietnam à réaliser ses Objectifs de Développement Durable (ODD)... Elle a par ailleurs affirmé que le Vietnam soutenait le renforcement du partenariat stratégique ASEAN-UE.

En accord avec les propositions de la partie vietnamienne, la partie européenne a affirmé que le Vietnam était un partenaire très important de l'UE dans la région Asie-Pacifique et qu'elle continuerait à soutenir son développement durable. Elle a suggéré que les deux parties continuent de renforcer la coopération dans les domaines clés, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, l'investissement, la défense, la sécurité, la réponse au changement climatique, tout en l'élargissant vers de nouveaux domaines.

S’agissant des questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu de promouvoir le multilatéralisme et le rôle des Nations Unies. Elles ont insisté sur la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, d’assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Dans l'après-midi du 26 octobre, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a rencontré Helena König, secrétaire générale adjointe du SEAE.